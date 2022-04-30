Украинский дневник Игоря Таро читают тысячи человек

Первый Украинский дневник Игорь начал вести летом 2014 года и публиковал его до 2016 года, когда ситуация в Донбассе стабилизировалась. "Когда кто-то начинает говорить о каких-то восьми годах военных действий и о геноциде в Донбассе, то либо врет сознательно, либо не в курсе дел. С 2016 года военные действия там не велись. Гражданских жертв единицы и они связаны с тем, что человек наступил на мину. Потому и угас первый Украинский дневник, что писать стало не о чем. Не будешь же писать "на Западном фронте без перемен", - объяснил он.

Поначалу Игорь вел свой первый Украинский дневник без отрыва от журналистской работы. Вести его он начал потому, что развитие событий было своеобразным. "Поначалу это не было конвенциональной войной. Она разворачивалась очень медленно. Из России прибывали какие-то деятели и захватывали какое-нибудь отделение милиции. Украинская армия их не атаковала. Позднее это оказалось ошибкой. Их надо было выбивать сразу. Летом 2014 года события уже стали напоминать настоящую войну. Россия стала направлять в Донбасс все больше подразделений. До меня дошло, что я уже не могу понимать ход событий, если буду только читать отдельные новости, - вот и начал делать посты в "Фейсбуке". Скорее для себя - резюме того, что произошло в тот или иной день. По таким заметкам уже можно прогнозировать, что произойдет дальше. Однако эти заметки вызвали обратную связь. Люди стали писать, что это очень интересно. Тогда "Фейсбук" не был еще таким массовым, как сейчас".

- Из этих первых заметок и сформировался первый Украинский дневник. Я начал вести его в начале августа 2014 года и вел два года. В 2020 году вел какое-то время и Белорусский дневник, - добавил он.

В Беларуси люди протестовали против того, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы в пользу Александра Лукашенко.

Демонстрации в Минске и позднее в других городах Беларуси начались под руководством демократического движения перед начавшимися в начале августа президентскими выборами, на которых Лукашенко обеспечил себе продление должностного срока. (Vikipedia)

Еще до нынешнего вторжения многие друзья Игоря хотели, чтобы он снова стал вести Украинский дневник, но до 24 февраля ему этим заниматься не хотелось. "Когда ты учишься в университете и кроме того являешься единственным работником в своей фирме, то время на такие вещи найти трудно. Еще вечером 24 февраля говорил одному человеку, что ни в коем случае не стану вести какой-то дневник, но через пару часов, когда прочитал новости, поменял мнение", - сказал Игорь.

Сейчас влияние "Фейсбука" велико. Вместе с влиянием вырос также контроль, вернее, цензура в этой среде, и нынешний Украинский дневник Игоря тоже раз блокировали. Правда, после протеста блок сразу сняли.