Мир действительно изменился. Вдобавок к кризисам, вызванным пандемией, а также ростом цен на сырье, энергию, поставки и продовольствие Россия создала еще один. Желая перекроить архитектуру безопасности всего мира и конкретно Европы по своему усмотрению, а также возжелав стать одним из трех принимающих решения в мире наряду с США и Китаем, а также, очевидно, из личного желания пожизненного президента войти в историю Россия начала с предъявления ультиматумов коллективному Западу.
Райво Варе: Ничего хорошего из несправедливости никогда не родится
Помните, как в декабре надменно требовали от НАТО и США, чтобы последние выметались из Европы, а НАТО - собирал манатки: собирайте свои манатки и уматывайте, как сказал совершенно недипломатично и дерзко замминистра иностранных дел РФ Рябков, чтобы они отступили, по сути, на линию границы стран Варшавского договора советских времен. Которую комментаторы из числа любителей исторических параллелей тут же окрестили "линией Сталина - Батыя". Это означает более-менее ту же линию на карте, до которой в свое время дошли эти завоеватели.
В качестве первого демонстративного шага на этом пути Россия начала в Европе беспрецедентную после Второй мировой войны вооруженную агрессию против соседнего государства и даже, как заявил президент Путин, не братского, а чуть ли не того же народа - украинцев. Желая "освободить" их от мнимого нацизма и используя в качестве надуманного оправдания предполагаемый геноцид в Донбассе. То, что последовало затем, уже уходит в историю, однако некоторые вопросы требуют рассмотрения еще раз. Ведь эта война является по сути своей апофеозом несправедливости.
Начнем с того, почему полномасштабное вооруженное вторжение в Украину по воле Путина, а теперь и закона все еще упорно называют в России не войной, каковым оно бесспорно является в физическом отношении и судя по всем чисто военным критериям, а всего лишь "спецоперацией".
Оставим в стороне ту ложную надежду, которую лелеяли в Кремле, что Украина, будто спелое яблоко, упадет в руки России. Эта "игра в названия" имеет под собой и юридическую причину. Ведь осуществлением вторжения РФ нарушила несколько цивилизованных и определенных международным правом правил ведения войны. Они были зафиксированы перед Первой мировой войны, и одним из важнейших их авторов стал в том числе представлявший Российскую империю и пользовавшийся международной известностью юрист и уроженец Пярну Фридрих (Федор) Мартенс.
Кроме того, и с точки зрения действующего в России внутригосударственного права инициирование такой войны примененным способом является незаконным. Если же называть эту агрессию спецоперацией, то она при желании влезет в рамки законов внутригосударственного права. Хотя ни в коем случае не в рамки законов международного права.
Конечно, одно из важнейших международно признанных цивилизованных правил ведения войны - максимально уберечь гражданское население. Умышленное и целенаправленное уничтожение населения является с точки зрения международного права военным преступлением, а об ужасных преступлениях против человечности и говорить не хочется. Причем преступления такого рода не имеют срока давности. Люди, у кого есть глаза и разум, к сожалению, вынуждены быть свидетелями таких гнусностей по отношению к украинцам в начатой Россией войне.
Неужели "денацификация" действительно означает стирание с лица земли жилых кварталов, чудовищные убийства жителей, изнасилования, грабежи и разорение городов и сел Украины? И после этого на кремлевских пропагандистских каналах - даже не моргнув, на голубом глазу - возложение вины за это на украинцев?
Неужели убийство и травмирование представителей, если пользоваться терминологией Путина, того же народа, или, если использовать любимый в России термин, "братского народа", особенно женщин и детей, осуществление уничтожительной работы, парализующей нормальное функционирование общества, погружение "братьев" в голод, жажду и бедность оправдываются тем, что не нравятся их правительство или жизнеустройство? Тем более что большая часть страданий и разрушительной работы выпала на долю именно районов проживания русскоязычного населения Украины, которое и должны защищать.
3 МЫСЛИ
- Неужели "денацификация" действительно означает стирание с лица земли жилых кварталов, чудовищные убийства жителей, изнасилования, грабежи и разорение городов и сел Украины? И после этого - даже не моргнув, на голубом глазу - возложение вины за это на самих украинцев по кремлевским пропагандистским каналам.
- Куда делось следование сформировавшимся за века заповедям русского народа? Например, таким как "в чужой монастырь со своим уставом не ходят" или "насильно мил не будешь".
- Нормальный человек ведь не пойдет убивать соседа, насиловать его жену и изничтожать его детей, если даже его образ жизни или поведение ему не нравятся.
Куда делось следование сформировавшимся за века заповедям русского народа? Например, таким как "в чужой монастырь со своим уставом не ходят" или "насильно мил не будешь". Я уж не говорю о христианских заповедях, которым естественно должны следовать делящие одну и ту же православную церковь народы. Вместо этого из России поступают факты, как за плакат с одной из десяти заповедей - 6-й "не убий" - арестовывают в день церковного праздника перед церковью (!) и наказывают, по решению суда, на основании статьи за дискредитацию российских вооруженных сил… КУДА ДАЛЬШЕ?
Люди, окститесь! Побойтесь бога, заканчивайте немедленно человеконенавистническое убийство! Даже если вам что-то не нравится, это не по-людски и не по-христиански! Нормальный человек ведь не пойдет убивать соседа, насиловать его жену и изничтожать его детей, если даже его образ жизни или поведение вам не нравятся. Но и смиритесь с тем, что если вы все-таки падете до этого или одобряете это в той или иной форме, то не обессудьте, и вразумляющие последствия для вас наступят раньше или позже...
Это не монопольное высказывание россиян, приписываемое Александру Невскому: "Кто к нам с мечом прибудет, тот от меча и погибнет!". В равной степени это относится и к украинцам, финнам, литовцам, эстонцам или полякам и др. Да и с братством уже тоже плоховато. Как поется в одной известнейшей украинской песне на чистом русском - "Никогда мы не будем братьями" (песня Анастасии Дмитрук).