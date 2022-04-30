Райво Варе: Ничего хорошего из несправедливости никогда не родится

Помните, как в декабре надменно требовали от НАТО и США, чтобы последние выметались из Европы, а НАТО - собирал манатки: собирайте свои манатки и уматывайте, как сказал совершенно недипломатично и дерзко замминистра иностранных дел РФ Рябков, чтобы они отступили, по сути, на линию границы стран Варшавского договора советских времен. Которую комментаторы из числа любителей исторических параллелей тут же окрестили "линией Сталина - Батыя". Это означает более-менее ту же линию на карте, до которой в свое время дошли эти завоеватели.

В качестве первого демонстративного шага на этом пути Россия начала в Европе беспрецедентную после Второй мировой войны вооруженную агрессию против соседнего государства и даже, как заявил президент Путин, не братского, а чуть ли не того же народа - украинцев. Желая "освободить" их от мнимого нацизма и используя в качестве надуманного оправдания предполагаемый геноцид в Донбассе. То, что последовало затем, уже уходит в историю, однако некоторые вопросы требуют рассмотрения еще раз. Ведь эта война является по сути своей апофеозом несправедливости.

Начнем с того, почему полномасштабное вооруженное вторжение в Украину по воле Путина, а теперь и закона все еще упорно называют в России не войной, каковым оно бесспорно является в физическом отношении и судя по всем чисто военным критериям, а всего лишь "спецоперацией".

Оставим в стороне ту ложную надежду, которую лелеяли в Кремле, что Украина, будто спелое яблоко, упадет в руки России. Эта "игра в названия" имеет под собой и юридическую причину. Ведь осуществлением вторжения РФ нарушила несколько цивилизованных и определенных международным правом правил ведения войны. Они были зафиксированы перед Первой мировой войны, и одним из важнейших их авторов стал в том числе представлявший Российскую империю и пользовавшийся международной известностью юрист и уроженец Пярну Фридрих (Федор) Мартенс.

Кроме того, и с точки зрения действующего в России внутригосударственного права инициирование такой войны примененным способом является незаконным. Если же называть эту агрессию спецоперацией, то она при желании влезет в рамки законов внутригосударственного права. Хотя ни в коем случае не в рамки законов международного права.

Конечно, одно из важнейших международно признанных цивилизованных правил ведения войны - максимально уберечь гражданское население. Умышленное и целенаправленное уничтожение населения является с точки зрения международного права военным преступлением, а об ужасных преступлениях против человечности и говорить не хочется. Причем преступления такого рода не имеют срока давности. Люди, у кого есть глаза и разум, к сожалению, вынуждены быть свидетелями таких гнусностей по отношению к украинцам в начатой Россией войне.