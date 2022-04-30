Красный Крест поможет воссоединиться членам семьи, потерявшим связь во время войны.

Для получения информации о потерявшемся члене семьи следует лично обратиться в ближайшее общество Красного Креста по месту проживания. Для записи на прием и заполнения анкеты необходимо забронировать время по телефону.

Надо точно знать персональные данные разыскиваемого, включая дату рождения и последний адрес, по которому он проживал до потери связи. Ищущий должен также предоставить свои данные. Анкета, заполненная совместно с работником или волонтером службы поиска Красного Креста Эстонии, будет при необходимости отправлена в Красный Крест соответствующего государства или в Международный Комитет Красного Креста.

Обращаем ваше внимание на то, что Красный Крест помогает искать только ближайших родственников, т.е. родителей, бабушек и дедушек, детей, сестер и братьев, с которыми был утрачен контакт после эскалации конфликта 24 февраля 2022 года. Более дальних родственников, с которыми вы не общались годами, Красный Крест не разыскивает.

Записаться на прием можно по телефону с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00:

Таллинн +372 641 1645; +372 5400 4534

Раквере +372 5650 5806

Нарва +372 5190 8311

Тарту +372 5196 5856