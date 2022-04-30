С 21 апреля служба поиска Красного Креста Эстонии принимает ходатайства от украинских беженцев, утративших контакт со своими членами семьи.
Красный Крест поможет воссоединиться членам семьи, потерявшим связь во время войны
Для получения информации о потерявшемся члене семьи следует лично обратиться в ближайшее общество Красного Креста по месту проживания. Для записи на прием и заполнения анкеты необходимо забронировать время по телефону.
Надо точно знать персональные данные разыскиваемого, включая дату рождения и последний адрес, по которому он проживал до потери связи. Ищущий должен также предоставить свои данные. Анкета, заполненная совместно с работником или волонтером службы поиска Красного Креста Эстонии, будет при необходимости отправлена в Красный Крест соответствующего государства или в Международный Комитет Красного Креста.
Обращаем ваше внимание на то, что Красный Крест помогает искать только ближайших родственников, т.е. родителей, бабушек и дедушек, детей, сестер и братьев, с которыми был утрачен контакт после эскалации конфликта 24 февраля 2022 года. Более дальних родственников, с которыми вы не общались годами, Красный Крест не разыскивает.
Записаться на прием можно по телефону с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00:
Таллинн +372 641 1645; +372 5400 4534
Раквере +372 5650 5806
Нарва +372 5190 8311
Тарту +372 5196 5856
Пярну +372 508 4137