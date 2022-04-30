Министерство социальных дел отправило на согласование предложения по изменению финансирования оплаты мест в домах попечения, а также улучшению социальных гарантий для людей с попечительской нагрузкой и возможностей по объединению рабочей и семейной сфер жизни. Цель изменений - предупредить возникновение обширного кризиса системы попечения.
Cобственный вклад человека при оплате места в доме попечения должен уменьшиться
Согласно новой схеме, предполагается, что государственный сектор значительно увеличит финансирование услуг домов попечения. Размер платы за место в домах попечения в Эстонии останется в диапазоне 500-1700 евро. За счет изменений планируется расширить круг попечителей, социальный налог за которых платят местные самоуправления, а также уменьшить для работодателей обязанности по оплате социального налога. Также планируется расширить круг лиц, имеющих право на дополнительный отпуск (отпуск по уходу для лиц, на чьем попечении находятся люди, нуждающиеся в уходе) и повысить ставку возмещаемых отпускных.
- В Эстонии финансовый вклад государства в долгосрочное попечение в два раза меньше, чем в странах со схожим уровнем развития. При этом собственный вклад людей при оплате услуг попечения за десять лет вырос более чем на 200%. Если эта ситуация не изменится, то нам предстоит столкнуться с большим кризисом системы попечения - собственных сбережений и помощи близких будет недостаточно, чтобы обеспечить достойную жизнь, если повысится потребность в уходе, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. - Ни один человек не должен оказываться перед выбором, оплатить ему занятия по интересам для своего ребенка или место в доме попечения для своего родителя, или вовсе отказаться от работы и посвятить себя заботе о близком человеке.
Для финансирования услуг домов попечения рассматривается два возможных решения: первое предусматривает, что лицо, проживающее в доме попечения, в дальнейшем будет оплачивать расходы, связанные с ночлегом и питанием, а государственный сектор (в лице местного самоуправления) - финансовые компоненты, связанные с попечением. Второй вариант предполагает, что для лица, проживающего в доме попечения, для доли собственного участия будет установлен порог в 85% от его ежемесячного дохода, а остальную часть расходов покроет государство. Какое из этих решений будет реализовано - зависит от обратной связи, полученной от заинтересованных групп.
Почти четверть совершеннолетних жителей страны имеет отношение к попечительству или помогает близким
- В 2020 году расходы на общие попечительские услуги составили почти 90 миллионов евро, из них самостоятельно люди оплатили 78%, т.е. 70 миллионов евро.
- Собственный вклад при оплате места в доме попечения за 10 лет (2010-2020) вырос почти на 228%, или на 50 миллионов евро, вклад местных самоуправлений - на 75%, т.е. на 8,4 миллиона евро.
- Почти четверть совершеннолетних жителей страны имеет отношение к попечительству или помогает близким. По данным последнего исследования, 2021 года, 22% жителей Эстонии старше 16 лет, то есть примерно 220-255 тысяч человек, помогают или заботятся о человеке с тяжелым недугом. Чаще всего в помощи в повседневной домашней жизни нуждаются пожилые родственники.
- По данным исследования рабочей силы в Эстонии, в 2021 году в стране по причине, что они заботятся о детях или других членах семьи, не работало и не искало работу 27200 человек, среди них 2500 мужчин и 24700 женщин. Среди тех, кто не работает из-за попечительской нагрузки, примерно 1000 человек хотели бы выйти на работу.
В 2020 году средняя стоимость места в доме попечения составляла 824 евро в месяц, максимальная стоимость услуги составляла 1793 евро. Зачастую именно то, что большая часть расходов при оплате места в доме попечения ложится на семьи, становится причиной решения ухаживать за родственниками своими силами. Невозможность работать означает, что люди остаются без минимальных социальных гарантий и оказываются на грани бедности.
По словам министра социальной защиты, одной из целей изменений является создание для попечителей, заботящихся о людях с тяжелым недугом, как о детях, так и взрослых, условий для работы и предоставление им лучших социальных гарантий.
- Создание лучших возможностей для работы позволит тем людям, кто является попечителем для своих близких, сохранить профессиональные навыки, поможет им быть более защищенными как психологически, так и экономически, в том числе обеспечить себе большую пенсию в будущем, - объяснила Рийсало.
Расширение круга лиц, имеющих право на отпуск по уходу, и повышение размера отпускных призваны обеспечить большему количеству людей, ухаживающих за близкими, возможности использовать отпуск для организации ухода при сохранении трудовых отношений.
Конкретные изменения в закон планируется представить правительству вместе с ходатайством о необходимом финансировании осенью этого года. Если правительство найдет в бюджете средства для проведения этих изменений, то новая схема оказания услуг попечения может быть применена уже во втором полугодии 2023 года.
13 апреля Рийгикогу принял поправки к закону о социальном обеспечении (SHS) и другие поправки к закону, которые способствуют оказанию лучшей помощи подопечным и освобождают внуков от обязанности содержать бабушек и дедушек, а их, в свою очередь, от обязанности содержать совершеннолетних внуков.