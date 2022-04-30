Cобственный вклад человека при оплате места в доме попечения должен уменьшиться

Согласно новой схеме, предполагается, что государственный сектор значительно увеличит финансирование услуг домов попечения. Размер платы за место в домах попечения в Эстонии останется в диапазоне 500-1700 евро. За счет изменений планируется расширить круг попечителей, социальный налог за которых платят местные самоуправления, а также уменьшить для работодателей обязанности по оплате социального налога. Также планируется расширить круг лиц, имеющих право на дополнительный отпуск (отпуск по уходу для лиц, на чьем попечении находятся люди, нуждающиеся в уходе) и повысить ставку возмещаемых отпускных.

- В Эстонии финансовый вклад государства в долгосрочное попечение в два раза меньше, чем в странах со схожим уровнем развития. При этом собственный вклад людей при оплате услуг попечения за десять лет вырос более чем на 200%. Если эта ситуация не изменится, то нам предстоит столкнуться с большим кризисом системы попечения - собственных сбережений и помощи близких будет недостаточно, чтобы обеспечить достойную жизнь, если повысится потребность в уходе, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. - Ни один человек не должен оказываться перед выбором, оплатить ему занятия по интересам для своего ребенка или место в доме попечения для своего родителя, или вовсе отказаться от работы и посвятить себя заботе о близком человеке.