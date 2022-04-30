Приближающееся 9 Мая, или День Победы, каждый год никого не оставляет равнодушным. Однако силовое вторжение России в Украину добавило ему нынче совершенно иное измерение.
Кристиан Яани: У всех нас - общее будущее, независимо от домашнего языка или национальности
Борьбу ради борьбы надо оставить в прошлом, ведь проживающих в Эстонии людей связывает, несмотря на разное прошлое, общее будущее.
Никто не запрещает скорбеть по павшим в войне и поминать их
В Эстонии разрешено чтить память всех павших в войне и умерших людей, это не может быть также запрещено в будущем. Однако вопрос - каким образом мы это делаем? Достойно почтим память и помянем 8 и 9 мая погибших во Второй мировой войне - на кладбище с цветами и свечами, а не с флагами и ленточками. Помянем также погибших на войне в Украине.
Поминание нельзя использовать для оправдания и разжигания вражды и насилия в отношении других народов или людей. Поэтому полиция запретила публичные собрания, которые могут разжигать вражду и на которых используется символика агрессора. Почтить память павших во Второй мировой войне не запрещено, однако это нельзя использовать для разжигания насилия и вражды между людьми.
У георгиевской ленточки исторически сформировалось несколько значений. К сожалению, кремлевский режим своими действиями принизил значение этого символа. В нынешней ситуации невозможно различить, то ли носящий ленточку хочет почтить память павших во Второй мировой войне близких, то ли выразить поддержку начатой Россией агрессии на Украине. Георгиевская ленточка, знак Z, красный флаг и другие символы стали в свете происходящего в Украине символами пропаганды войны, использование или распространение которых никак нельзя акцептировать.
"У георгиевской ленточки исторически сформировалось несколько значений. К сожалению, кремлевский режим своими действиями принизил значение этого символа. В нынешней ситуации невозможно различить, то ли носящий ленточку хочет почтить память павших во Второй мировой войне близких, то ли выразить поддержку начатой Россией агрессии на Украине".
Кристиан Яани, министр внутренних дел
Тем не менее и в Эстонии проживают люди, желающие расколоть общество, вызвать противостояние и рассорить нас в своем доме. Вспомним разрисовывание стен или осквернение памятников. В действительности такие действия служат только целям кремлевской пропагандистской войны - расколоть наше общество и рассорить нас между собой. Не будем же поддаваться этому.
Разное понимание конца мировой войны
Нынешняя ситуация в смысле безопасности и агрессия Кремля против Украины вызывают у жителей Эстонии тревогу и волнение. У очень многих это бередит прошлые раны, которые, казалось бы, уже зажили на ветру собственной государственности.
Да, для большой части русскоязычного населения 9 мая означает победу над нацистской Германией. Для эстонцев же контекст другой - тогда началась длившаяся полвека оккупация. Период, оставивший глубоко в душах многих эстоноземельцев тревожные и болезненные воспоминания.
Подобно происходящему сегодня в Украине, агрессор тоже ставил целью подчинить себе здешние народ и культуру. Этот почерк не изменился, изменились только время и место, где осуществляются эти насилие и репрессии. Очевидно, поэтому эстонцы настолько хорошо понимают ту боль, которую чувствуют сегодня украинцы. Наше желание - смягчить их переживания.
К сожалению, 9 мая был и останется для многих эстоноземельцев глубоко тревожащим и болезненным воспоминанием, ведь, несмотря на окончание Второй мировой войны, тогда продолжились направленные против народа, государственности и людей Эстонии насилие, репрессии, советская оккупация со стороны российских войск и власти. Мы ни за что не желаем повторения этого времени.
Разжигающие агрессию символы запрещены
Для того чтобы более четко регулировать использование военной символики, Рийгикогу принял 21 апреля закон, запрещающий использование враждебных символов, если их целью являются поддержка и оправдание агрессии, оккупации и геноцида, либо запугивание и унижение кого-то.
Это значит, что запрещено публичное экспонирование способом, поддерживающим и оправдывающим агрессию, знака Z, георгиевской ленточки, а также символики оккупировавших Эстонию тоталитарных режимов, таких как серп и молот, красный флаг и свастика. Публичное экспонирование символики означает, что она сделана видимой публично, а не в стенах своего дома. Сюда относится также интернет.
Недавние поправки к закону дают также как полицейским чиновникам, так и жителям более четкие рамки того, какие действия разрешены, а какие запрещены. Мы придерживаемся тут общей линии с соседними государствами Латвией и Литвой, тоже ужесточившими использование враждебной символики в публичном пространстве. Я верю, что с прицелом на будущее единственно правильным было внести такое изменение и в законодательство Эстонии.
Мы приняли важные решения и провели разъяснительную работу. Но в конечном итоге все же каждый сам несет ответственность за то, чтобы нам здесь в Эстонии было хорошо жить вместе.
То есть давайте держаться вместе - как общество и народ. Не позволим кремлевской военной пропаганде и провокаторам расколоть нас. Сохраним уравновешенный настрой.