Кристиан Яани: У всех нас - общее будущее, независимо от домашнего языка или национальности

Борьбу ради борьбы надо оставить в прошлом, ведь проживающих в Эстонии людей связывает, несмотря на разное прошлое, общее будущее.

Никто не запрещает скорбеть по павшим в войне и поминать их

В Эстонии разрешено чтить память всех павших в войне и умерших людей, это не может быть также запрещено в будущем. Однако вопрос - каким образом мы это делаем? Достойно почтим память и помянем 8 и 9 мая погибших во Второй мировой войне - на кладбище с цветами и свечами, а не с флагами и ленточками. Помянем также погибших на войне в Украине.

Поминание нельзя использовать для оправдания и разжигания вражды и насилия в отношении других народов или людей. Поэтому полиция запретила публичные собрания, которые могут разжигать вражду и на которых используется символика агрессора. Почтить память павших во Второй мировой войне не запрещено, однако это нельзя использовать для разжигания насилия и вражды между людьми.

У георгиевской ленточки исторически сформировалось несколько значений. К сожалению, кремлевский режим своими действиями принизил значение этого символа. В нынешней ситуации невозможно различить, то ли носящий ленточку хочет почтить память павших во Второй мировой войне близких, то ли выразить поддержку начатой Россией агрессии на Украине. Георгиевская ленточка, знак Z, красный флаг и другие символы стали в свете происходящего в Украине символами пропаганды войны, использование или распространение которых никак нельзя акцептировать.

"У георгиевской ленточки исторически сформировалось несколько значений. К сожалению, кремлевский режим своими действиями принизил значение этого символа. В нынешней ситуации невозможно различить, то ли носящий ленточку хочет почтить память павших во Второй мировой войне близких, то ли выразить поддержку начатой Россией агрессии на Украине". Кристиан Яани, министр внутренних дел

Тем не менее и в Эстонии проживают люди, желающие расколоть общество, вызвать противостояние и рассорить нас в своем доме. Вспомним разрисовывание стен или осквернение памятников. В действительности такие действия служат только целям кремлевской пропагандистской войны - расколоть наше общество и рассорить нас между собой. Не будем же поддаваться этому.

Разное понимание конца мировой войны

Нынешняя ситуация в смысле безопасности и агрессия Кремля против Украины вызывают у жителей Эстонии тревогу и волнение. У очень многих это бередит прошлые раны, которые, казалось бы, уже зажили на ветру собственной государственности.

Да, для большой части русскоязычного населения 9 мая означает победу над нацистской Германией. Для эстонцев же контекст другой - тогда началась длившаяся полвека оккупация. Период, оставивший глубоко в душах многих эстоноземельцев тревожные и болезненные воспоминания.