ПАРЛАМЕНТ ⟩ Рийгикогу признал действия России в Украине геноцидом

Центристская партия поддерживает это заявление, оно - наш шанс применить оружие слова против настоящего оружия.

Лаури ЛЯЭНЕМЕТС (Социал-демократическая партия): "Противостоять злу можно только силой"

Лаури Ляэнеметс. Фото: Postimees

Прежде всего эту войну надо закончить. Причем правильным и справедливым ее концом может стать только победа Украины, или решительное и окончательное изгнание российской армии из материковых, водных и воздушных просторов Украины. Сегодняшнее заявление - это наказ для правительства предпринимать еще больше дипломатических и военных усилий, чтобы демократические государства обеспечили Украине такую большую оружейную и гуманитарную помощь и международную поддержку, чтобы удалось выбить из Украины вооруженные силы Российской Федерации. Подчеркиваю: выбить. Ведь уговорить Россию уйти не удастся.

Поддержка демократических государств Украине должна быть четко целевой, а не просто поддержкой для ведения войны или отдельным случайным вкладом каждого государства. Она должна быть общей поддержкой для изгнания из Украины всех до последнего российских солдат. Если для этого потребуются танки целыми батальонами, то нужно их дать. Если для этого нужно увеличить мощность машины, то нужно это сделать. Для солдата государства-агрессора единственным шансом остаться в Украине может быть смерть.

Единственным поводом для переговоров с Путиным может быть обмен пленными. Суд будет. Украинский народ добьется правды и справедливости. Это не вернет потерянные жизни и не отменит совершенные убийства. Однако это установит для России рамки, которые не были определены после Второй мировой войны и которые Запад не определил также в девяностые годы, лелея неоправдавшиеся, к сожалению, надежды на лучшее. Противостоять злу можно только силой, и наказание за зло должно быть неотвратимым. Для этого Украина ждет решительной поддержки от нас и от других свободных народов, и мы окажем ее как непоколебимый союзник.

Мати РАЙДМА (Партия реформ): "Это - уничтожение народа"

Мати Райдма. Фото: Sander Ilvest

То, что происходит на Украине, - не только война. Слово "война" со временем оказалось по сути несколько потрепанным в мировом лексиконе. Это - уничтожение народа, полное разрушение сел и городов. Это пытки и насилие в отношении народа. Это депортация, более 100000 детей насильно отправлены в Россию. Это геноцид. Давайте не бояться высказать это. И будем с Украиной сегодня, чтобы призвать весь мир открыть наконец глаза и поспешить на помощь, ведь наступают очень-очень критические моменты. Глубокий поклон народу Украины за проявленный героизм и за внутреннюю силу при сопротивлении злу. Мы с вами.