Речной трамвай готовится начать второй сезон на линии между Нарвой и Нарва-Йыэсуу

Сезон речного судоходства начнется для "Caroline" с 14 мая.

До 6 июня будет действовать весеннее расписание, когда отправления происходят с четверга по воскресенье. Соответственно, в понедельник, вторник и среду корабль выходить не будет.

Начиная с 6 июня "Caroline" будет делает рейсы каждый день.

В свои рабочие дни "Caroline" будет выходить из Нарвского порта в 10 и 17 часов, обратно из Нарва-Йыэсуу - в 12 и 19 часов. Рейс в один конец длится 1 час 20 минут, как указано на домашней интернет-странице.

Билеты можно будет купить в Нарвском порту при посадке на теплоход или предварительно на специализированном сайте: www.liinilaevad.ee

Стоимость поездки в одном направлении - 10 евро, туда-обратно - 15 евро. Есть скидки для детей и пенсионеров. Есть также отдельный билет за провоз на борту "Caroline" велосипеда.

Поскольку движение "Caroline" происходит по пограничной реке, для всех пассажиров на борту, включая детей, строго обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Судоходную линию между Нарвой и Нарва-Йыэсуу запустило в июле 2021 года ТОО "Spinnaker", основательно и давно занимающееся малым судоходством. Компания получила поддержку от Фонда развития предпринимательства в 196 тысяч евро на приобретение судна для работы в Нарве. Таковым стал теплоход "Caroline" длиной 25,5 метра, построенный в 2000 году в Нидерландах и всю свою жизнь до того катавший пассажиров по каналам вблизи Амстердама.