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ЖИВОТНОЕ ГОДА ⟩ Бескровная охота и фотоконкурс в Алутагузе посвящаются медведю

Кюлли Крийс
, журналист
Бескровная охота и фотоконкурс в Алутагузе посвящаются медведю
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На снимке обязательно должен быть медведь, приложить надо также историю фотосъемки.
На снимке обязательно должен быть медведь, приложить надо также историю фотосъемки. Фото: Martin Miller

Центр посещений Алутагузеского национального парка призывает до самого конца лета запечатлевать для фотоконкурса вирумааских медведей, используя для этого как фотокамеру, так и слово.

- Картинка - это главное, но чтобы она смогла участвовать в конкурсе, необходимо приложить и историю ее получения, тут картинка и повествование будут соревноваться вместе, - сказала инфоруководитель объявившего фотоконкурс центра посещений Алутагузеского национального парка Ауне Фершель.

Конкурс назвали "Встреча с вирумааским медведем", а это значит, что делать фотоснимки и сопровождать их описанием своих эмоций могут люди из самых разных краев, но фото должно быть сделано в Вирумаа.

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