ВИДЕО ⟩ Украинки делятся с местными жителями домашними вкусами

- На первом мастер-классе мы готовили сырники, теперь вареники. Что будем делать в следующий раз? - задает она вопрос широкому кругу. Как выясняется, всем хочется борща. Так что скоро в Майдласком молодежном центре снова будет пахнуть Украиной.

Герри Аламетс. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Майдлаский молодежный центр дает военным беженцам возможность собираться вместе

Военные беженцы из Украины называют молодежного работника Майдлаского молодежного центра Герри Аламетс искоркой, которая дарит тепло своим присутствием.

- Почему ты собираешь военных беженцев под своей крышей - и я имею в виду не только детей и молодежь?

- Молодежный центр - это как общинный центр. Мы все люди, и обязанность человека - помогать, если знаешь, что кому-то нужна помощь. Хочу, чтобы военные беженцы чувствовали, что в общине их ждут, и имели возможность действовать. Если не звать и не давать возможности, то они и не смогут поучаствовать в занятиях общины.

- Как ты налаживаешь контакт с новоприбывшими?

- Я общалась с 40-50 военными беженцами. Когда волость организовала инфодень, я пришла, захватив с собой банки с медом, которые дал местный предприниматель, и подарочные карты, купленные на деньги от продажи изготовленных ребятами скворечников. На инфодне я раздала анкету оценки первичной потребности в помощи. Так узнала, что людям крайне необходимо, чтобы чувствовать себя по возможности комфортно, а также номер телефона для связи.

Необходимые вещи собрали с помощью общины. Не только одежду, но и утюги, стиральные машины, электрические плиты, компьютеры, велосипеды… Все вещи в хорошем состоянии. Когда наступила новая чрезвычайная ситуация, люди уже сами звонили и просили помощи.

Община замечательная! Когда я пишу, что нужно, люди сразу откликаются и предлагают что могут. Иногда даже приходится их притормаживать. Даже маленькая вещь может принести большую радость - например, один человек принес домашние заготовки, и украинцы очень обрадовались, потому что ценят ручной труд.

Одна женщина, которой скоро рожать, искала кроватку для младенца, но община оказалась гораздо предусмотрительнее. Будущая мама сказала, что можно отправляться рожать хоть завтра - люди уже купили даже витамин D для малыша, не говоря уж про детское автокресло.

Мы ведь все хотим, чтобы беженцы вспоминали нас и Эстонию добрым словом, когда вернутся к себе домой. Очень важно, чтобы они уехали с хорошим чувством.

- Ты училась помогать военным беженцам и замечаешь то, что, возможно, замечают не все.

- Лет десять назад я выучилась на опорного лица беженцев, прошла как теоретическое, так и практическое обучение. Моими первыми клиентами тоже были украинцы, тогда они жили в центре беженцев в Яамакюла, потом перебрались в Хальяла.

- Что мы сейчас могли бы делать лучше?

- Поскольку самоуправление у нас большое, могло бы быть больше призывов прийти познакомиться с нашей культурой и деятельностью по интересам, чтобы военные беженцы могли плотнее приобщиться к местной жизни. Например, они очень благодарны Кивиылиской школе искусств, которая их пригласила. Может быть, могли бы приглашать и библиотеки, народные дома, дневные центры…

Положение беженцев очень напряженное, и его надо как-то облегчить. Можно больше думать о том, как они могут общаться друг с другом и с общиной, чтобы они не сидели дома и отвлекались от мыслей о войне.

О том, что местные люди очень заботливые, я слышу от украинцев постоянно. Правда, у них есть некоторые трудности с получением документов и эстонской системой, которая украинцам совершенно незнакома. Например, для них было сюрпризом то, что вдобавок к прожиточному пособию они будут получать пособие на ребенка. К счастью, это был позитивный сюрприз.

Очень много путаницы вызывает транспорт. Я говорю тем, кто живет в Савала, что жизнь в деревне - это роскошь, и надо иметь машину, иначе трудно передвигаться. И они это чувствуют - местные люди подвозят их на железнодорожный вокзал и в магазин.