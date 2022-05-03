"Здесь пахнет, как в Украине", - вздыхает Игорь на кухне Майдлаского молодежного центра, где дожидаются подачи на стол вареники с картошкой и творогом.
ВИДЕО ⟩ Украинки делятся с местными жителями домашними вкусами
Ученик восьмого класса Игорь только что провел мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки. Под руководством молодого человека украинские и местные ребята смастерили украинские куклы, имеющие сакральное значение - например, они могут защитить дом от зла. Сейчас, когда зло вторглось в Украину, у кукол-мотанок особое значение.
Мама Игоря Лариса и тетя Ольга тем временем несколько часов хлопотали на кухне, колдуя над домашними вкусами, чтобы поделиться ими с местными жителями.
- Дома я вареники не делала, потому что у меня есть мама, которая обожает их готовить. Вдобавок к картофелю и творогу мне очень нравится есть вареники с вишней, когда вишневый сезон, - рассказывает Лариса, которая жила близ Киева, посвящая себя работе и троим детям.
До войны Лариса работала в Киевском политехническом институте преподавателем технического английского языка и продолжает работать дистанционно - ведет уроки и дописывает учебник. Лариса делит с сестрой квартиру в Савала, и поскольку мама осталась в Украине, то им приходится вдвоем кормить пятерых детей.
Кусочек сала в день
- Мы легко приспосабливаемся и едим местную еду. Единственное блюдо, которое нам здесь предложили и которое я не поняла, - это капуста с фаршем и лапшой.
Местным жителям это блюдо тоже непонятно, но, наверное, у кого-то дома оно есть в меню. "А вот макароны с фаршем дети готовят с удовольствием", - добавляет Лариса.
Как мама она рада, что ее трое сыновей освоились в Эстонии и стали спокойнее.
- Они вернулись к занятиям, которые были в их жизни раньше, и нашли свой распорядок. Мы перевели их из Майдлаской школы в Кивиылискую 1-ю среднюю школу, и мне больше не приходится заниматься обучением своих детей. Я нормально с этим справлялась, но ничего другого делать не успевала. Да и дети устают, когда родители и дома, и в школе. Но Майдлаская школа была хорошим трамплином: там дети привыкли к эстонским ребятам и больше не боятся с ними общаться.
Когда растаял снег, добираться до школы из Савала, где автобусы ходят редко, стало проще. "Например, средний сын учится в украинской школе во вторую смену, а автобусы в это время в Кивиыли не ходят, и он ездит на велосипеде".
Лариса признается, что скучает по мужу, который эвакуирует людей в Западную Украину, по оставшейся на родине маме и дому. "Стараюсь не думать и не говорить об этом", - говорит она, нарезая сало. Проще говорить о будничных вещах - например, о том, что растопленным салом она польет соленые вареники.
- Стараюсь есть сало раз в день, - делится секретом стройная женщина. - От сала не толстеют! Это ошибочное мнение. Кусочек сала в день - это полезно, кладу его на хлеб, а дома мы обязательно покупаем его на рынке.
Любовь - самый важный ингредиент
На мастер-классе по приготовлению вареников Лариса отступила на позицию помощника повара, выдвинув в шеф-повара психиатра Наталью, которая до войны работала в киевской больнице. В Эстонии она не может работать по специальности, зато может поделиться своими кулинарными творениями.
Наталья берет на себя приготовление теста и показывает, как скатанное в длинную "колбаску" тесто надо нарезать на кусочки толщиной около двух сантиметров, скатать их в плотные шарики, а затем расплющить. Когда начинка добавлена, надо еще плотно защипать края. Наталья говорит, что не так важна ловкость рук, как любовь, которую она вкладывает в вареники.
Если Лариса и Наталья временно живут в Савала, в квартирах, предоставленных Люганузеской волостью, то Анна, бежавшая от войны с двумя сыновьями из Днепропетровской области месяц назад, снимает квартиру в Кивиыли. Она признается, что возиться с тестом ей не нравится, но вареники она любит. Как и гречневый суп, который Анна варила и в Эстонии.
- Вы его никогда не готовили и не ели? - удивляется Анна и щедро делится своим рецептом, который включает в себя куриное мясо, овощи, гречневую крупу и хорошо приправленный бульон. - Быстро, просто и вкусно, - уверяет она.
Анна каждый день ждет хороших вестей, чтобы вернуться домой. "Муж остался в Украине, у меня там дом и дача. Конечно, очень многим людям возвращаться уже некуда…"
Только положительный опыт
У Анны в Люганузе живут родственники мужа, но и незнакомцы, по ее словам, все очень приветливые. "С того момента, как мы пересекли польскую границу, все люди были очень отзывчивые. Мы приехали сюда практически бесплатно. На моем пути попадались только хорошие люди, все помогают и спрашивают, что нужно".
Ану Тамманн - одна из многих людей, взявших на себя заботу о благополучии беженцев. Например, она помогла обставить всем необходимым квартиру в Савала и готова взять нескольких беженцев на работу ногтевым техником в свой салон в Савала. Ану родом из Вильяндимаа - благодаря предоставленным молодой женщиной материалам и оборудованию одна военная беженка там уже начала работать ногтевым техником.
Ану с удовольствием приходит в Майдлаский молодежный центр просто пообщаться с украинцами. "Мы приняли их очень радушно, и здорово, что военные беженцы знакомятся друг с другом".
На Ану производит впечатление жизнерадостность украинок. "Независимо от того, откуда они приехали и что пережили, они с каждым разом все больше раскрываются и смело просят о помощи. Хорошо, когда община держится вместе и завязывается дружба. Совместная готовка этому, конечно, способствует, и это всем интересно".
- Я думала, что вареники на вкус как картофельное пюре с тестом, а оказалось очень вкусно! - хвалит хозяйка молодежного центра Герри Аламетс, откусив первый кусочек.
- На первом мастер-классе мы готовили сырники, теперь вареники. Что будем делать в следующий раз? - задает она вопрос широкому кругу. Как выясняется, всем хочется борща. Так что скоро в Майдласком молодежном центре снова будет пахнуть Украиной.
Майдлаский молодежный центр дает военным беженцам возможность собираться вместе
Военные беженцы из Украины называют молодежного работника Майдлаского молодежного центра Герри Аламетс искоркой, которая дарит тепло своим присутствием.
- Почему ты собираешь военных беженцев под своей крышей - и я имею в виду не только детей и молодежь?
- Молодежный центр - это как общинный центр. Мы все люди, и обязанность человека - помогать, если знаешь, что кому-то нужна помощь. Хочу, чтобы военные беженцы чувствовали, что в общине их ждут, и имели возможность действовать. Если не звать и не давать возможности, то они и не смогут поучаствовать в занятиях общины.
- Как ты налаживаешь контакт с новоприбывшими?
- Я общалась с 40-50 военными беженцами. Когда волость организовала инфодень, я пришла, захватив с собой банки с медом, которые дал местный предприниматель, и подарочные карты, купленные на деньги от продажи изготовленных ребятами скворечников. На инфодне я раздала анкету оценки первичной потребности в помощи. Так узнала, что людям крайне необходимо, чтобы чувствовать себя по возможности комфортно, а также номер телефона для связи.
Необходимые вещи собрали с помощью общины. Не только одежду, но и утюги, стиральные машины, электрические плиты, компьютеры, велосипеды… Все вещи в хорошем состоянии. Когда наступила новая чрезвычайная ситуация, люди уже сами звонили и просили помощи.
Община замечательная! Когда я пишу, что нужно, люди сразу откликаются и предлагают что могут. Иногда даже приходится их притормаживать. Даже маленькая вещь может принести большую радость - например, один человек принес домашние заготовки, и украинцы очень обрадовались, потому что ценят ручной труд.
Одна женщина, которой скоро рожать, искала кроватку для младенца, но община оказалась гораздо предусмотрительнее. Будущая мама сказала, что можно отправляться рожать хоть завтра - люди уже купили даже витамин D для малыша, не говоря уж про детское автокресло.
Мы ведь все хотим, чтобы беженцы вспоминали нас и Эстонию добрым словом, когда вернутся к себе домой. Очень важно, чтобы они уехали с хорошим чувством.
- Ты училась помогать военным беженцам и замечаешь то, что, возможно, замечают не все.
- Лет десять назад я выучилась на опорного лица беженцев, прошла как теоретическое, так и практическое обучение. Моими первыми клиентами тоже были украинцы, тогда они жили в центре беженцев в Яамакюла, потом перебрались в Хальяла.
- Что мы сейчас могли бы делать лучше?
- Поскольку самоуправление у нас большое, могло бы быть больше призывов прийти познакомиться с нашей культурой и деятельностью по интересам, чтобы военные беженцы могли плотнее приобщиться к местной жизни. Например, они очень благодарны Кивиылиской школе искусств, которая их пригласила. Может быть, могли бы приглашать и библиотеки, народные дома, дневные центры…
Положение беженцев очень напряженное, и его надо как-то облегчить. Можно больше думать о том, как они могут общаться друг с другом и с общиной, чтобы они не сидели дома и отвлекались от мыслей о войне.
О том, что местные люди очень заботливые, я слышу от украинцев постоянно. Правда, у них есть некоторые трудности с получением документов и эстонской системой, которая украинцам совершенно незнакома. Например, для них было сюрпризом то, что вдобавок к прожиточному пособию они будут получать пособие на ребенка. К счастью, это был позитивный сюрприз.
Очень много путаницы вызывает транспорт. Я говорю тем, кто живет в Савала, что жизнь в деревне - это роскошь, и надо иметь машину, иначе трудно передвигаться. И они это чувствуют - местные люди подвозят их на железнодорожный вокзал и в магазин.
Из-за нашего автобусного движения были и смешные случаи. Больше месяца назад одна женщина позвонила и сказала: "Автобус отправляется через три минуты, но ни одного человека нет, ерунда какая-то!". Я объяснила, что у нас бывает, что на остановках нет людей. Она приехала из большого города, где постоянно ходят автобусы и люди ждут на остановках…