В кроссе на выносливость, состоявшемся в субботу в Саку, финишный флаг первым увидел представитель Йыхвиского мотоклуба Танель Раук.
На "Saku Off-Road" победил представитель Йыхви
Раук стал победителем в классе "E2". На этот раз организаторы схитрили и развернули трассу задом наперед, что стало изрядным испытанием для гонщиков. "Это нелегко. Трамплины все с неправильным профилем. Там, где раньше разгонялся, теперь приземляешься, и наоборот", - сказал Танель Раук. Тем, кто далек от мотокросса, изменение формы незаметно, но гонщики его видят, и наказание за спешку может быть в прямом смысле слова физическим. И крошечным пластырем тут не обойдешься.
В классе "E2" хорошую гонку провел также йыхвисец Кристофер Талли, он стал третьим. В классе "Hobi B" вторым финишировал Рауно Волдек, который благодаря старту в Сака получил стартовое место в первом ряду на воскресных соревнованиях "хард-эндуро" в Айду.
Хотя в Саку прошел лишь второй этап чемпионата Эстонии, уже вручили один титул. На песчаных трассах в Лиепае, Виласки и на третьем и последнем этапе в Саку определился победитель Кубка "Sandman", то есть лучший гонщик по песку. Судя по призовому фонду, этот титул ценится очень высоко. Несколько неожиданно его завоевал ставший вторым в классе "эндуро" в Саку Рихо Кеэрме. "У мотоциклов класса "эндуро" вдобавок к светотехнике и государственному номерному знаку есть одно ограничение, которое создает трудности, в особенности на песчаной трассе: использование дорожных шин вместо супер-пупер внедорожных шин, как у кроссовых мотоциклов. Поэтому получение этого титула было несколько неожиданным", - сказал Кеэрме.