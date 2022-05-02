На "Saku Off-Road" победил представитель Йыхви

Раук стал победителем в классе "E2". На этот раз организаторы схитрили и развернули трассу задом наперед, что стало изрядным испытанием для гонщиков. "Это нелегко. Трамплины все с неправильным профилем. Там, где раньше разгонялся, теперь приземляешься, и наоборот", - сказал Танель Раук. Тем, кто далек от мотокросса, изменение формы незаметно, но гонщики его видят, и наказание за спешку может быть в прямом смысле слова физическим. И крошечным пластырем тут не обойдешься.

В классе "E2" хорошую гонку провел также йыхвисец Кристофер Талли, он стал третьим. В классе "Hobi B" вторым финишировал Рауно Волдек, который благодаря старту в Сака получил стартовое место в первом ряду на воскресных соревнованиях "хард-эндуро" в Айду.