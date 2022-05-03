Новый дом для людей с особыми психическими потребностями строится в Нарве

В Ида-Вирумаа не хватает современных мест оказания услуги, где люди с особыми психическими потребностями могут жить по возможности обычной жизнью. "Наша цель - помочь человеку с особыми психическими потребностями увидеть свои сильные стороны, чтобы он снова считал себя полноценным членом общины и человеком", - сказала председатель правления АО "Hoolekandeteenused" Лийна Ланно.

- В большом попечительском доме многие навыки людям не пригождались: приготовление пищи, стирка, уборка и даже принятие непосредственно касающихся их жизни решений. Также было недостаточно возможностей для работы или учебы. Вся ответственность и принятие решений насчет жизни человека лежали на учреждении. Мы считаем, что нужно вернуть человеку эту ответственность и навыки. Добиться этого помогут маленькие дома в общинах и конкретная поддержка, которую мы там предлагаем, - добавила Ланно.

Мэр Нарвы Катри Райк приветствует новую возможность для нуждающихся горожан. "Для самоуправления важнее всего то, чтобы каждый наш житель получал необходимую поддержку по месту жительства. Хотя услугу организует государство, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы здание построили быстро и нарвитяне с особыми потребностями смогли вернуться домой".

Здание с пятью квартирами для людей с особыми психическими потребностями строится на нарвской улице Сепа. "Это место мы нашли в сотрудничестве с Нарвским горуправлением и жителями города. Строительные работы планируем завершить в конце этого года, чтобы в начале нового жильцы смогли въехать", - рассказал директор по недвижимости АО "Hoolekandeteenused" Карл Мянд.