Налогово-таможенный департамент (НТД) напомнил, что срок подачи деклараций о доходах истекает в этом году 2 мая. Десятки тысяч деклараций все еще не поданы.
Наступил последний день, чтобы отчитаться перед государством о доходах
По состоянию на 2 мая было подано 718799 деклараций о доходах, что составляет 90 процентов от ожидаемого их количества. По оценкам НТД, 82000 деклараций о доходах все еще не были поданы к утру последнего дня.
Из всех деклараций свыше 97 процентов были поданы в электронном виде.
По словам руководителя службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц Анники Оя, в этом году ожидается больше деклараций о доходах, чем в прошлом.
- Мы ожидаем, что будет подано не менее 800 тысяч деклараций, что на 40 тысяч больше, чем в прошлом году. Декларации можно подать в электронном виде в среде электронных услуг e-MTA и во всех наших бюро обслуживания, - напомнила Оя.
НТД уже с 25 февраля начал возврат переплаченного подоходного налога для лиц, подавших декларацию о доходах в электронном виде, и с 18 марта - для лиц, подавших декларацию на бумаге.
Переплаченный подоходный налог уже был возвращен в размере 200 миллионов евро, а 84 миллиона подлежат доплате государству со стороны граждан. Последний срок перечисления подлежащего к доплате подоходного налога - 3 октября 2022 года.
Из всей суммы подоходного налога, подлежавшей возврату в нынешнем году, 163 тысячи евро люди направили на пожертвования.