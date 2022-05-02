Наступил последний день, чтобы отчитаться перед государством о доходах

По состоянию на 2 мая было подано 718799 деклараций о доходах, что составляет 90 процентов от ожидаемого их количества. По оценкам НТД, 82000 деклараций о доходах все еще не были поданы к утру последнего дня.

Из всех деклараций свыше 97 процентов были поданы в электронном виде.

По словам руководителя службы НТД по доходам и налогообложению физических лиц Анники Оя, в этом году ожидается больше деклараций о доходах, чем в прошлом.

- Мы ожидаем, что будет подано не менее 800 тысяч деклараций, что на 40 тысяч больше, чем в прошлом году. Декларации можно подать в электронном виде в среде электронных услуг e-MTA и во всех наших бюро обслуживания, - напомнила Оя.

НТД уже с 25 февраля начал возврат переплаченного подоходного налога для лиц, подавших декларацию о доходах в электронном виде, и с 18 марта - для лиц, подавших декларацию на бумаге.

Переплаченный подоходный налог уже был возвращен в размере 200 миллионов евро, а 84 миллиона подлежат доплате государству со стороны граждан. Последний срок перечисления подлежащего к доплате подоходного налога - 3 октября 2022 года.