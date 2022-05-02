Цены бензина и дизельного горючего выросли за год примерно наполовину. С июля на уездных линиях начнут курсировать главным образом газовые автобусы, а цена газа выросла в несколько раз.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Сохранится ли вопреки подорожанию топлива бесплатный проезд на уездных линиях в прежнем объеме?
Сохранится ли вопреки подорожанию топлива бесплатный проезд на уездных линиях в прежнем объеме?
Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта ХЕЙКИ ЛУТС:
- По состоянию на сегодняшний день не планируется уменьшать объем линейных километров. В Ида-Вирумаа и невозможно больше что-то убрать. Сделать проезд платным - это тоже пока не обсуждалось. Это не ключевое место. Если бы мы получили в уезде дополнительно билетный доход в размере 300000-500000 евро, то и это далеко не компенсировало бы возросшую потребность.
Я верю, что государство изыщет дополнительные деньги на покрытие роста цены топлива. Пока нет такой информации, чтобы мы не получили дополнительные деньги для своих километров.
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