Успешно идет строительство первой из двух запланированных в Нарве госгимназий

Новое гимназическое здание будет располагаться ступенчато, что заметно и внутри помещений, где специальные уровни сформируют самобытную школьную среду.

В здании запланировано 540 учебных мест.

По словам канцлера Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс, открытие государственной гимназии принесет в Нарву новые учебные места и создаст дополнительную ценность для всего региона Ида-Вирумаа.

- Создание государственной гимназии в общине, в которой родной язык не является эстонским, вносит важный вклад в единство нашей страны и дает возможность учиться друг у друга. Каждый учащийся в нашей стране должен иметь право на качественное образование, на возможность не только приобретать знание государственного языка, но и развивать свой родной язык. Носителем этих возможностей станет создаваемая государственная гимназия, - сказала канцлер Минобразования.

В архитектурном конкурсе для Нарвской государственной гимназии и городской основной школы по соседству, проведенном в 2019 году при сотрудничестве АО "Riigi Kinnisvara", Министерства образования и науки и Эстонского союза архитекторов, победил проект "Tahvel" от архитектурного бюро "Salto". Авторами проекта являются Маарья Каск, Ральф Лыоке, Мартин Маклин и Рагнар Пыллук.

- В расчете на жителей третьего города Эстонии для учебных зданий были выбраны достойные архитектурные решения, где новое и старое находятся в хорошем диалоге - пристройка оставляет необходимое пространство для старого и дает новое дыхание всему городу Нарва, - прокомментировал директор по развитию недвижимости "Riigi Kinnisvara" Михкель Мягер.

Строительство Нарвской госгимназии финансируется из средств Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета Эстонии. Общая стоимость этого проекта - 13,9 миллиона евро.