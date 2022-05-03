Сотни грузовиков сутками ждут своей очереди на проезд в Россию

Грузовики ждут очереди, простаивая в двух специальных зонах ожидания - у Силламяэского порта и у западной границы Нарвы.

Новостной портал ERR приводит рассказ одного польского водителя Кшиштофа, застрявшего в Силламяэ более чем на неделю: "Я приехал в понедельник, и сегодня тоже понедельник, а передо мной еще 33 машины стоит. В магазин за продуктами надо ездить на такси. Тут можно только в туалет, помыться и постирать. Теряю время, так как тут надо жить и ездить в магазин за продуктами. С ума сойти можно. Сидишь в машине, как собачка в будке".

Оператор силламяэской зоны ожидания отметил, что подолгу стоят только те, кто заранее не забронировали время проезда к границе.

- Если машина стоит в живой очереди, вот тогда мы ничего не можем гарантировать. И это точно зависит от того, сколько машин сможет принимать пограничный пункт. Работают обе стороны, и если одна не работает, то движения нет. И если другая сторона не работает, то опять движения нет, - пояснил ERR член правления АО "Silport Kinnisvara" Тынис Сеэсмаа.

Для груженых фур ближайший возможный день бронирования проезда на погранично-таможенный контроль - 13 мая, для порожних - 7 мая.