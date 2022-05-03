Транспортный департамент Эстонии откладывает реализацию более сорока ранее запланированных проектов дорожного строительства, что связано с ростом цен на стройматериалы. Об этом сообщает ERR.
Ожидаются трудности с поставками битума - дорожное строительство в Эстонии под вопросом
При этом, несмотря на повышение цен, Транспортный департамент хочет продолжить реализацию нескольких проектов. Например, продолжится строительство участка дороги Выыбу-Мяо на Тартуском шоссе, проект участка дороги Кяравере-Кардла, строительство участка Рижской кольцевой дороги возле Тарту и участка Канама-Валингу на Таллиннской кольцевой дороге.
Кроме того, по словам директора службы управления инфраструктурой Департамента транспорта Райдо Рандмаа, недалеко от Пярну начнется строительство четырехполосного участка дороги.
"Объект Выыбу-Мяо планируется завершить в этом году, но из-за российской агрессии возможны трудности с поставками. В этом случае мы обязательно предложим предприятиям возможность продлить сроки, благодаря чему можно будет найти новые цепочки поставок. Также на сегодняшний день известно, что этим летом могут возникнуть трудности с поставками битума, но мы постараемся преодолеть эти трудности", - пояснил Рандмаа.
По его словам, более сорока запланированных проектов строительства дорог в этом году будут отложены из-за подорожания строительных материалов. Точный список отложенных проектов пока неизвестен.