Ожидаются трудности с поставками битума - дорожное строительство в Эстонии под вопросом

"Объект Выыбу-Мяо планируется завершить в этом году, но из-за российской агрессии возможны трудности с поставками. В этом случае мы обязательно предложим предприятиям возможность продлить сроки, благодаря чему можно будет найти новые цепочки поставок. Также на сегодняшний день известно, что этим летом могут возникнуть трудности с поставками битума, но мы постараемся преодолеть эти трудности", - пояснил Рандмаа.