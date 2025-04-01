Предприниматели, которые много лет назад предупреждали "Eesti Energia" об авантюрах, которые будут дорого нам стоить, полагают, что сейчас государство наступает на те же грабли - вместо дешевой электроэнергии снова нависает угроза того, что дорогие ошибки придется оплачивать из карманов народа Эстонии.
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Эксперты предупреждают правительство Эстонии: не повторяйте ошибок, которые обошлись нам слишком дорого!
Предприниматели Айвар Рейвик и Рейн Куусмик, входившие в совет "Eesti Energia" в 2009-2011 годах, критикуют планы правительства обеспечить энергоснабжение Эстонии гигантскими дотациями и вложением сотен миллионов в электрические производственные единицы, убыточность которых опытный предприниматель может предвидеть уже заранее.