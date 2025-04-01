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Эксперты предупреждают правительство Эстонии: не повторяйте ошибок, которые обошлись нам слишком дорого!

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Слева направо: Рейн Куусмик, Айвар Рейвик и Янек Паркман. На заднем плане - трубы электростанции Аувере.
Слева направо: Рейн Куусмик, Айвар Рейвик и Янек Паркман. На заднем плане - трубы электростанции Аувере. Фото: Postimees

Предприниматели, которые много лет назад предупреждали "Eesti Energia" об авантюрах, которые будут дорого нам стоить, полагают, что сейчас государство наступает на те же грабли - вместо дешевой электроэнергии снова нависает угроза того, что дорогие ошибки придется оплачивать из карманов народа Эстонии.

Предприниматели Айвар Рейвик и Рейн Куусмик, входившие в совет "Eesti Energia" в 2009-2011 годах, критикуют планы правительства обеспечить энергоснабжение Эстонии гигантскими дотациями и вложением сотен миллионов в электрические производственные единицы, убыточность которых опытный предприниматель может предвидеть уже заранее.

В составе совета Рейвик и Куусмик вместе с Янеком Паркманом пытались помешать тогдашнему руководству "Eesti Energia" закопать деньги в штате Юта, США, необдуманному строительству заводов по переработке сланцевого масла, заказу у компании, уличенной в даче взяток в нескольких странах, новых блоков для электростанции Аувере, которая теперь все чаще выходит из строя, и т.д. 

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Экономика
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