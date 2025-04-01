Эксперты предупреждают правительство Эстонии: не повторяйте ошибок, которые обошлись нам слишком дорого!

Предприниматели, которые много лет назад предупреждали "Eesti Energia" об авантюрах, которые будут дорого нам стоить, полагают, что сейчас государство наступает на те же грабли - вместо дешевой электроэнергии снова нависает угроза того, что дорогие ошибки придется оплачивать из карманов народа Эстонии.