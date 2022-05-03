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Силламяэский участок шоссе Таллинн-Нарва закрылся для движения

«Северное побережье»
Силламяэский участок шоссе Таллинн-Нарва закрылся для движения
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Фрагмент схемы объездов на время реконструкции шоссе Таллинн-Нарва в Силламяэ.
Фрагмент схемы объездов на время реконструкции шоссе Таллинн-Нарва в Силламяэ. Фото: Ramudden OÜ / Nordecon AS

В связи с продолжением реконструкции шоссе Таллинн-Нарва и строительством нового перекрестка улиц Павлова, Чкалова и Ревели организация дорожного движения на этом участке изменилась со 2 мая.

Как информирует официальный сайт города Силламяэ, для движения теперь закрыты и перекресток улиц Павлова, Чкалова и Ревели, и основное шоссе Таллинн-Нарва.

Объезд возможен по дороге Силламяэ-Вийвиконна в соответствии с дорожными знаками.

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