В связи с продолжением реконструкции шоссе Таллинн-Нарва и строительством нового перекрестка улиц Павлова, Чкалова и Ревели организация дорожного движения на этом участке изменилась со 2 мая.
Силламяэский участок шоссе Таллинн-Нарва закрылся для движения
Силламяэский участок шоссе Таллинн-Нарва закрылся для движения
Как информирует официальный сайт города Силламяэ, для движения теперь закрыты и перекресток улиц Павлова, Чкалова и Ревели, и основное шоссе Таллинн-Нарва.
Объезд возможен по дороге Силламяэ-Вийвиконна в соответствии с дорожными знаками.
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