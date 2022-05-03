Эстония вместе с Пенсионным фондом России ищут возможности, как вопреки санкциям платить деньги пенсионерам, проживающим в соседней стране. Об этом рассказывает ERR.
Обмен пенсионными деньгами между Эстонией и Россией оказался пока под вопросом
"Сегодня ищутся решения, как можно совершить выплаты, предусмотренные соглашением. В связи с этим ведется сотрудничество с Пенсионным фондом РФ", - сказала ERR руководитель отдела трансграничной социальной защиты Министерства социальных дел ЭР Лейли Ээлно.
Она пояснила, что между Эстонией и Россией заключен договор о сотрудничестве в области пенсионного страхования, который регулирует взаимную выплату пенсий. Платежи производятся ежеквартально между соответствующими учреждениями обеих стран. Департамент социального страхования Эстонии выплачивает пенсию проживающим в России пенсионерам, получающим эстонскую пенсию, ежеквартально перечисляя общую сумму в Пенсионный фонд России и отправляя список лиц с пояснением, кому какую сумму надо выплатить. То же самое делает Пенсионный фонд РФ.
По словам Ээнло, с выплатами за первый квартал проблем не было. Срок выплат за второй квартал - конец мая.
- Выплаты за второй квартал под вопросом. Из России можно отправлять деньги в Эстонию только через те банки, в отношении которых Евросоюз и США не ввели санкций. Банки, действующие в Эстонии, могут совершать сделки только с теми российским банками, на которые не распространяются санкции, - сказала она.
На вопрос ERR, не может ли случиться так, что из-за санкций российские пенсионные деньги не дойдут до Эстонии, и о людях должно будет позаботиться эстонское государство, Ээнло напомнила, что у всех жителей Эстонии есть право на прожиточное пособие: "Все зависит от других доходов людей".
Российские военные пенсионеры не подпадают под действие пенсионного договора между двумя странами, они получают деньги по другому межгосударственному договору напрямую на свой счет, и выплаты не осуществляются через Департамент социального страхования Эстонии.
Как добавили новости ERR, российская газета "Коммерсантъ" на днях написала, что живущие за границей россияне, которым не выплачивают пенсию из-за санкций, смогут получить ее на рублевый счет в российском банке. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.