ОФИЦИАЛЬНАЯ СВОДКА ⟩ Только пятая часть украинских детей в Эстонии предпочла учиться на русском языке

Прибывшие из Украины дети и подростки зарегистрированы в учебных заведениях во всех уездах Эстонии, от детских садов до профессиональных училищ. По данным EHIS, наибольшее количество воспитанников детских садов и школьников из Украины зарегистрировано в Харьюмаа (1917), Тартумаа (422), Пярнумаа (315), Ида-Вирумаа (265), Ляэне-Вирумаа (258), Ярвамаа (160) и Сааремаа (152).

Из прибывших детей 1045 ходят в детские сады, 2748 - в основную школу, 164 - в гимназию и 138 - в профессионально-технические училища.

69,2 процента украинских детей в Эстонии обучаются в учебных заведениях с эстонским языком обучения, 20,5 процента - в учебных заведениях с русским языком обучения, 9,8 процента - в учебных заведениях, реализующих программу языкового погружения, 0,5 процента детей и молодежи из числа беженцев - в школах с английским языком обучения.

Министр образования и науки Лийна Керсна подчеркивает, что очень важно, чтобы украинские дети и подростки быстро получили учебные места в наших учебных заведениях - освоились, нашли друзей и начали изучать эстонский язык.

Учебные заведения также должны как можно скорее зарегистрировать детей в EHIS. "Мы можем выплачивать поддержку из дополнительного бюджета государства только тем детям, которые внесены в базу данных", - объясняет Керсна.