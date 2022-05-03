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Суд приостановил закрытие Люганузеской школы

Эрик Калда
Суд приостановил закрытие Люганузеской школы
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Пикет учителей в поддержку школы Люганузе состоялся 30 марта.
Пикет учителей в поддержку школы Люганузе состоялся 30 марта. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Двадцать пять родителей учащихся Люганузеской школы обратились в суд после того, как волостное собрание на заседании в конце марта решило закрыть Люганузескую школу с 31 августа. Родители добивались признания решений волостного собрания недействительными и приостановки их действия в порядке первичной правовой защиты.

Тартуский административный суд решил, что жалобу нельзя счесть явно бесперспективной, и рассмотревший ее 2 мая судья в тот же день вынес постановление о применении первичной правовой защиты.

Суд счел весьма вероятным, что в данном деле к 31 августа не будет иметься вступившего в силу судебного решения. Это, в свою очередь, означает, что деятельность Люганузеской школы прекратится, и позднее, если вступит в силу решение суда, которым, например, жалоба родителей будет удовлетворена, возобновление работы Люганузеской школы может оказаться очень сложным или даже невозможным.

Тем не менее в своем постановлении суд не дал оценку законности решения волостного собрания закрыть Люганузескую школу, признав, что самоуправление обладает автономным дискреционным правом в вопросе организации образования.

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