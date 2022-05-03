Суд приостановил закрытие Люганузеской школы

Тартуский административный суд решил, что жалобу нельзя счесть явно бесперспективной, и рассмотревший ее 2 мая судья в тот же день вынес постановление о применении первичной правовой защиты.

Суд счел весьма вероятным, что в данном деле к 31 августа не будет иметься вступившего в силу судебного решения. Это, в свою очередь, означает, что деятельность Люганузеской школы прекратится, и позднее, если вступит в силу решение суда, которым, например, жалоба родителей будет удовлетворена, возобновление работы Люганузеской школы может оказаться очень сложным или даже невозможным.