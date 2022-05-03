Эстонская сланцевая зола отправилась на пробную переработку в Скандинавию

Сланцевая зола, которая является отходом сжигания в котлах Нарвских электростанций, может найти применение на рынке строительных материалов. Концерн "Eesti Energia" отправил первую пробную партию в Скандинавию, где будут рассматривать применение золы в качестве такого сырья.

"За то, что мы сейчас складируем золу, мы платим около 3 евро за тонну. А сейчас мы ее будем продавать. Это повысит нашу эффективность и снизит воздействие на окружающую среду", - объяснил председатель правления компании "Enefit Power" Андрес Вайнола.