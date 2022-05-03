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Эстонская сланцевая зола отправилась на пробную переработку в Скандинавию

«Северное побережье»
Эстонская сланцевая зола отправилась на пробную переработку в Скандинавию
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Cтарый золоотвал Нарвских электростанций.
Cтарый золоотвал Нарвских электростанций. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Судно "Gotland" отгрузило в Силламяэском порту первую пробную партию сланцевой золы. 4000 тонн груза отправятся в Скандинавию, где зола станет сырьем для строительных материалов. Об этом рассказала в телеэфире "Актуальная камера".

Сланцевая зола, которая является отходом сжигания в котлах Нарвских электростанций, может найти применение на рынке строительных материалов. Концерн "Eesti Energia" отправил первую пробную партию в Скандинавию, где будут рассматривать применение золы в качестве такого сырья.

"За то, что мы сейчас складируем золу, мы платим около 3 евро за тонну. А сейчас мы ее будем продавать. Это повысит нашу эффективность и снизит воздействие на окружающую среду", - объяснил председатель правления компании "Enefit Power" Андрес Вайнола.

По данным ERR, в год на электростанциях производится до миллиона тонн сланцевой золы.

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