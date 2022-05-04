Правление Центрального союза профсоюзов Эстонии решило предложить Центральному союзу работодателей и правительству во внеочередном порядке с июля повысить минимальную заработную плату до 700 евро и до этой же суммы увеличить необлагаемый подоходным налогом минимум.
Профсоюзы предложили повысить минималку второй раз за год
По словам председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, необходимо начать трехсторонние переговоры на эту тему.
Как прокомментировал Петерсон, причиной для чрезвычайного повышения минимальной зарплаты является резкий рост неизбежных расходов и цен на энергоносители. Два предложенных профсоюзом повышения добавят к зарплатам наиболее уязвимых категорий людей по 96 евро в месяц .
- Мы знаем, что весь доход получателя минимальной зарплаты уходит на обязательные расходы, и если они вырастают на 20 процентов, то дыра в семейном бюджете составляет 120 евро, которые просто неоткуда взять, - пояснил Петерсон.
По мнению профсоюзов, обратить вспять уже произошедший рост цен невозможно, а заставлять людей обращаться за прожиточным пособием унизительно и необоснованно обременительно для местных самоуправлений.
Минимальная зарплата в Эстонии выросла с начала 2022 года до 654 евро в месяц. Необлагаемый подоходным налогом минимум составляет с 2018 года 500 евро в месяц.