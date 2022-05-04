Профсоюзы предложили повысить минималку второй раз за год

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, необходимо начать трехсторонние переговоры на эту тему.

Как прокомментировал Петерсон, причиной для чрезвычайного повышения минимальной зарплаты является резкий рост неизбежных расходов и цен на энергоносители. Два предложенных профсоюзом повышения добавят к зарплатам наиболее уязвимых категорий людей по 96 евро в месяц .

- Мы знаем, что весь доход получателя минимальной зарплаты уходит на обязательные расходы, и если они вырастают на 20 процентов, то дыра в семейном бюджете составляет 120 евро, которые просто неоткуда взять, - пояснил Петерсон.

По мнению профсоюзов, обратить вспять уже произошедший рост цен невозможно, а заставлять людей обращаться за прожиточным пособием унизительно и необоснованно обременительно для местных самоуправлений.