Во время учебного тестирования сирен и уведомлений возникли сбои

В рамках учений Сил обороны Эстонии "Siil" 14 мая впервые была запущена национальная система оповещения об опасности EE-ALARM, включая сирены в 22 населённых пунктах и окрестностях Таллинна.

Через приложение "Ole valmis!" предварительное оповещение об опасности поступило людям с задержкой, большей, чем планировалось, из-за технических проблем. SMS-сообщения в итоге достигли около 1,5 миллионов устройств, но одновременная рассылка такого объема сообщений означает, что некоторые пользователи могут получить их только через полчаса и более.

Во время оповещения были также задействованы приложения для смартфонов “Eesti äpp” и “Ole valmis!”. При рассылке оповещений через приложения тоже наблюдались задержки, которые теперь анализируются.

В рамках основного оповещения государство запустило и сеть сирен: в двух третях мест сирены сработали вовремя, в остальных - с задержкой, а кое-где сирены не сработали вовсе. Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел начал общий анализ выявленных проблемных мест.

Первый запуск дал необходимое понимание и опыт относительно существующих процессов и каналов. Выявленные проблемы будут анализировать Министерство внутренних дел, Спасательный департамент, Центр тревоги, Департамент государственных информационных систем, Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел, а также организация "Naiskodukaitse".