Во время учебного тестирования сирен и уведомлений возникли сбои

Во время тестирования комплексной системы оповещения об опасности выявились несколько проблемных мест, подытоживает Спасательный департамент. Например, в Йыхви и Кохтла-Ярве сирены не сработали, а в Нарве сирена завыла с 8-минутной задержкой и была слышна не везде и довольно тихо.
В рамках учений Сил обороны Эстонии "Siil" 14 мая впервые была запущена национальная система оповещения об опасности EE-ALARM, включая сирены в 22 населённых пунктах и окрестностях Таллинна.
Через приложение "Ole valmis!" предварительное оповещение об опасности поступило людям с задержкой, большей, чем планировалось, из-за технических проблем. SMS-сообщения в итоге достигли около 1,5 миллионов устройств, но одновременная рассылка такого объема сообщений означает, что некоторые пользователи могут получить их только через полчаса и более.
Во время оповещения были также задействованы приложения для смартфонов “Eesti äpp” и “Ole valmis!”. При рассылке оповещений через приложения тоже наблюдались задержки, которые теперь анализируются.
В рамках основного оповещения государство запустило и сеть сирен: в двух третях мест сирены сработали вовремя, в остальных - с задержкой, а кое-где сирены не сработали вовсе. Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел начал общий анализ выявленных проблемных мест.
Первый запуск дал необходимое понимание и опыт относительно существующих процессов и каналов. Выявленные проблемы будут анализировать Министерство внутренних дел, Спасательный департамент, Центр тревоги, Департамент государственных информационных систем, Центр информационных технологий и развития Министерства внутренних дел, а также организация "Naiskodukaitse".
Спасательный департамент просит жителей Эстонии оставить обратную связь на сайте kriis.ee. В ведомстве отметили, что это был первый столь масштабный запуск системы, который позволяет анализировать её функционирование в условиях, приближённых к реальности, и помогает выявить проблемные места.