План справедливого перехода надеются утвердить осенью, но Ида-Вирумаа ощутит поддержку уже летом

Стратегический план по достижению климатической нейтральности к 2050 году продвигается вперед, несмотря на кризис, о чем рапортовал Минфин. Конкретно в Ида-Вирумаа это означает, что продолжается подготовка к смягчению экономических, социальных и экологических последствий сворачивания сланцевого сектора и к созданию новой экономической структуры.

В настоящее время идет работа над территориальным планом справедливого перехода. Его окончательный вариант скоро будет готов для представления в Еврокомиссию.

- С самого начала мы очень тесное сотрудничали с Комиссией, и мы фактически являемся одной из первых европейских стран, представивших свой план перехода. Мы надеемся, что он будет утвержден осенью, - рассказал координатор этого процесса Иван Сергеев.

Некоторые из мер реализации стартуют, как ожидается, уже летом. "На данный момент мы работаем над тем, чтобы быть в состоянии эффективно реализовывать программы в Ида-Вирумаа, и чтобы регион полностью осознавал возможности, предлагаемые Европейским Союзом и эстонским государством", - пояснил Сергеев.

Фонд справедливого перехода является механизмом финансирования, созданным Евросоюзом для поддержания экономики, населения и окружающей среды в тех регионах, которые сталкиваются с большими проблемами в связи с достижением объединенной Европой своих целей в области энергетики и климата к 2030 году и климатической нейтральности к 2050 году.

- В последние месяцы со многих сторон возникает вопрос, как война в Украине и энергетический кризис повлияют на процесс справедливого перехода, - комментирует министр государственного управления Эстонии Яак Ааб. - Планы государства в этой области не изменились. Это правда, что из-за высоких цен на энергоносители и обеспечения энергетической безопасности сланцевые заводы работают и сегодня, но долгосрочный план по-прежнему заключается в поступательном движении к климатически нейтральной экономике. Сегодня мы должны обеспечить создание новых рабочих мест в Ида-Вирумаа в будущем за пределами сланцевого сектора.