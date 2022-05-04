За новыми ID-картами и паспортами можно будет больше не ходить в полицию

Департамент полиции и погранохраны ищет себе партнера, кому можно будет доверить выдачу документов людям. Причем, выдавать документы не только в Эстонии, но и в Финляндии, где тоже много эстонских граждан.

- Мы хотим найти партнера, чьи пункты обслуживания находятся в оживленных места, чтобы получение документа человек мог удобно совместить с другими делами, - объяснила старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, координатор бюро идентитета и статусов.

Абрам подчеркнула, что выдача удостоверяющего личность документа должна быть безопасной: "Внешний партнер по сотрудничеству вместо представителя государства должен будет убедиться, что документ получит правильный человек. Поэтому важно найти в ходе конкурса надежное предприятие, чей соответствующе обученный персонал смог бы установить личность человека, которому выдается документ".

Департамент полиции и погранохраны надеется начать выдавать документы таким образом в конце 2022 или начале 2023 года.

Оплачивать услугу выдачи документа вне бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны будет заказчик документа. Стоимость услуги выяснится в ходе ныне проводимого тендера.

Как уточнили в департаменте, стоимость услуги станет одним из оценочных критериев, и более высокие баллы получит тот участник конкурса госпоставки, который запросит от получателя документа более низкую цену.