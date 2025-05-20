В восточных приграничных регионах проходит вакцинация диких животных от бешенства

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии сообщил, что начал весеннюю оральную вакцинацию лис и енотовидных собак против бешенства в юго-восточных и северо-восточных регионах страны.

Ширина зоны вакцинации составляет 50 километров от сухопутной границы с Россией и 30 километров от реки Нарва.

Распространение вакцины началось в южной и юго-восточной Эстонии вдоль сухопутной границы с Псковской областью и на южных приграничных территориях озера Пейпси, а затем продолжится в Ида-Вирумаа вдоль реки Нарва.

Для вакцинации используются специальные приманки для диких животных. Это корм из рыбной муки, внутри которого находится капсула с жидкой вакциной против бешенства.

Приманки разбрасываются с воздуха с помощью малых самолетов. Вакцина не распространяется над городами, населенными пунктами, дорогами и водоемами. Для обеспечения видимости самолеты летают на низкой высоте.