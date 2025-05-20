В восточных приграничных регионах проходит вакцинация диких животных от бешенства

С 19 до 25 мая проводится вакцинация диких животных против бешенства.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Эстонии сообщил, что начал весеннюю оральную вакцинацию лис и енотовидных собак против бешенства в юго-восточных и северо-восточных регионах страны.
Ширина зоны вакцинации составляет 50 километров от сухопутной границы с Россией и 30 километров от реки Нарва.
Распространение вакцины началось в южной и юго-восточной Эстонии вдоль сухопутной границы с Псковской областью и на южных приграничных территориях озера Пейпси, а затем продолжится в Ида-Вирумаа вдоль реки Нарва.
Для вакцинации используются специальные приманки для диких животных. Это корм из рыбной муки, внутри которого находится капсула с жидкой вакциной против бешенства.
Приманки разбрасываются с воздуха с помощью малых самолетов. Вакцина не распространяется над городами, населенными пунктами, дорогами и водоемами. Для обеспечения видимости самолеты летают на низкой высоте.
Информация для тех людей, кто найдет вакцинную приманку:
- Если вы нашли приманку, оставьте ее на месте.
- Если есть риск, что приманку найдут дети или домашние животные, при ее перемещении используйте резиновые перчатки.
- Если вакцина из приманки попала на свежую рану, в глаза или в рот, промойте место большим количеством воды (для кожи - с мылом) и обратитесь к семейному врачу.
- Во время вакцинации и в течение нескольких последующих дней держите собак и кошек в пределах двора.