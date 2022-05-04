Неделя толок набрала обороты - в рамках одной толоки отметят место начала новой деревни

Инициаторы создаваемой отдельной деревни Кохтла-Ууэкюла приглашают привести в порядок район улиц Сави и Раудтеэ, а также въездную дорогу. "Хотелось бы отметить место, откуда начинается новая деревня, и разбить там клумбу", - объяснил руководитель толоки Калев Наур.

Эта новая деревня появится, когда улицы с 63 домовладениями отделятся от поселка Кохтла-Нымме. Таким образом местные жители намерены улучшить свою среду проживания, укрепить чувство сплоченности и наладить благоустройство. Весь день полезных дел будет служить той же цели.