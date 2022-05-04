Идавирусцы внесли в список около 80 толок, и первые совместные работы по благоустройству уже выполнены. Пиком недели толок станет проводимый в эту субботу, 7 мая, Всеэстонский день полезных дел "Сделаем!".
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Неделя толок набрала обороты - в рамках одной толоки отметят место начала новой деревни
Неделя толок набрала обороты - в рамках одной толоки отметят место начала новой деревни
Инициаторы создаваемой отдельной деревни Кохтла-Ууэкюла приглашают привести в порядок район улиц Сави и Раудтеэ, а также въездную дорогу. "Хотелось бы отметить место, откуда начинается новая деревня, и разбить там клумбу", - объяснил руководитель толоки Калев Наур.
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