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Неделя толок набрала обороты - в рамках одной толоки отметят место начала новой деревни

Сирле Соммер-Калда
Неделя толок набрала обороты - в рамках одной толоки отметят место начала новой деревни
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Большая толока прошла 3 мая на старом нарвском кладбище лагеря заключенных.
Большая толока прошла 3 мая на старом нарвском кладбище лагеря заключенных. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Идавирусцы внесли в список около 80 толок, и первые совместные работы по благоустройству уже выполнены. Пиком недели толок станет проводимый в эту субботу, 7 мая, Всеэстонский день полезных дел "Сделаем!".

Инициаторы создаваемой отдельной деревни Кохтла-Ууэкюла приглашают привести в порядок район улиц Сави и Раудтеэ, а также въездную дорогу. "Хотелось бы отметить место, откуда начинается новая деревня, и разбить там клумбу", - объяснил руководитель толоки Калев Наур.

Эта новая деревня появится, когда улицы с 63 домовладениями отделятся от поселка Кохтла-Нымме. Таким образом местные жители намерены улучшить свою среду проживания, укрепить чувство сплоченности и наладить благоустройство. Весь день полезных дел будет служить той же цели.

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