Сетевики и спасатели призывают проверить домашние электросистемы

Компания "Elektrilevi" в сотрудничестве со Спасательным департаментом призывает людей проверить состояние электросистем в своих домах.​

- Цифры показывают, что необходимо повысить осведомленность жителей в вопросах электробезопасности. Поэтому мы считаем важным делиться практическими советами по оценке и улучшению состояния домашних электросистем. "Elektrilevi" доставляет электроэнергию почти в каждый дом и каждое предприятие в Эстонии, и мы считаем своим долгом информировать людей об опасностях и обращать их внимание на вопросы электробезопасности. Эта опасность, как правило, скрыта, но приносит множество бед, - сказал руководитель эксплуатационного направления "Elektrilevi" Андрес Тыннисаар.

В 2024 году причиной 152 пожаров в жилых зданиях по всей Эстонии стало электричество. В результате происшествий, связанных с линиями электропередачи, погибли 2 человека.

В случае с домашним электричеством наибольшую угрозу обычно представляет не поражение током, а пожар, вызванный неисправностями в электросистеме. В прошлом году в таких пожарах погибли 3 человека.

Анализ неисправностей электрических установок за прошлый год показывает, что чаще всего возгорания происходят в местах соединений электропроводки. Особо проблематичными являются соединения старых и новых проводов, особенно когда соединяются алюминиевые и медные провода. Также опасность представляют плохие контакты в электрощитах и розетках.

- Соблюдение требований безопасности, а также простая проверка и уход за системой позволяют предотвратить пожары, вызванные электричеством, - отметила эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет.