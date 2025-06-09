Сетевики и спасатели призывают проверить домашние электросистемы

Согласно статистике, каждый третий пожар в Эстонии начинается с электрощита, проводки или бытовой техники. Пожары, вызванные отопительными системами, составляют 18%, а пожары из-за курения - 14%.
Компания "Elektrilevi" в сотрудничестве со Спасательным департаментом призывает людей проверить состояние электросистем в своих домах.
- Цифры показывают, что необходимо повысить осведомленность жителей в вопросах электробезопасности. Поэтому мы считаем важным делиться практическими советами по оценке и улучшению состояния домашних электросистем. "Elektrilevi" доставляет электроэнергию почти в каждый дом и каждое предприятие в Эстонии, и мы считаем своим долгом информировать людей об опасностях и обращать их внимание на вопросы электробезопасности. Эта опасность, как правило, скрыта, но приносит множество бед, - сказал руководитель эксплуатационного направления "Elektrilevi" Андрес Тыннисаар.
В 2024 году причиной 152 пожаров в жилых зданиях по всей Эстонии стало электричество. В результате происшествий, связанных с линиями электропередачи, погибли 2 человека.
В случае с домашним электричеством наибольшую угрозу обычно представляет не поражение током, а пожар, вызванный неисправностями в электросистеме. В прошлом году в таких пожарах погибли 3 человека.
Анализ неисправностей электрических установок за прошлый год показывает, что чаще всего возгорания происходят в местах соединений электропроводки. Особо проблематичными являются соединения старых и новых проводов, особенно когда соединяются алюминиевые и медные провода. Также опасность представляют плохие контакты в электрощитах и розетках.
- Соблюдение требований безопасности, а также простая проверка и уход за системой позволяют предотвратить пожары, вызванные электричеством, - отметила эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет.
Риск также представляют старые электрические приборы, особенно холодильники и другая бытовая техника, которой больше 10 лет. Опасность может исходить и от устройств с аккумуляторами - самокатов, пылесосов, ноутбуков - особенно если их заряжают в неподходящих местах и без присмотра.
Для обеспечения электробезопасности эксперты рекомендуют:
- Поврежденные провода и розетки, мигающий свет и странные запахи требуют вашего внимания
- Следите за исправностью всех домашних электроприборов
- Не удлиняйте удлинители и не перегружайте их
- Убедитесь, что уличные электроприборы имеют степень защиты IP44 или выше
- Перед уходом из дома проверьте, выключены ли плита, плойка, утюг и другие устройства
- Следите, чтобы домашние животные не могли перегрызть провода или создать опасность пожара на плите
- Проверьте электросистему с помощью специалиста
- Будьте осторожны рядом с линиями электропередачи! При использовании подъемника или самосвала избегайте контакта с проводами. Опасно также устанавливать батут или разжигать костер под ЛЭП - риск удара током очень высок
- Упавшие на землю провода нельзя трогать - они могут быть под напряжением и смертельно опасны
- ЛЭП и трансформаторные подстанции крайне опасны! Поднятие на опору или подстанцию может закончиться смертью