Вивиан Лоонела: 9 мая - День мирной Европы

Историк Давид Всевиов написал перед 9 мая прошлого года, что вместо празднования победы центральной точкой памятных мероприятий должно стать желание, чтобы ничего подобного в будущем не повторилось. Всевиов спрашивает: что важнее - победа или мир?

Именно для предотвращения повторения войны и стали после II мировой войны строить Евросоюз. В надежде, что если государства будут взаимосвязаны, если их экономики образуют общий рынок, если жители свободно будут перемещаться из одного государства в другое, то и не смогут больше государства Европы воевать друг с другом. Это подействовало - невозможно вообразить себе такое, чтобы государства ЕС представляли военную угрозу друг для друга.

К сожалению, мы уже более двух месяцев наблюдаем повторение ужасов войны, однако стало довольно ясно и то, каково решение. С одной стороны, конечно, отвага и готовность к борьбе самих украинцев, а с другой - поддержка и помощь Запада. Запад, и в том числе Европа, в этой войне явно выступает только на стороне Украины, а также делает все возможное, чтобы помочь ей - оружием, экономической помощью, поддержкой украинских военных беженцев и еще многим другим.

Эстония вступила в Евросоюз 18 лет назад, и для нас это решение заключалось прежде всего в том, что если мы в ЕС, то наша государственность сильнее. Мы - часть Запада и поэтому лучше защищены. Это однозначно связанно также с защитой НАТО - чтобы наши западные партнеры, на чью помощь мы рассчитываем во время войны, знали, что мы с ними в одном ценностном пространстве.

Дела у Эстонии шли хорошо: мы уверенно оставили своей след как в ЕС, так и в НАТО, как в политике в отношении России, так и в диги- и киберобластях. Поэтому и можем напомнить 9 мая: настоящее и будущее как Эстонии, так и наших единомышленников - в Европе, вместе с сопутствующими благополучием и безопасностью и без войны.

"Именно для предотвращения повторения войны и стали после II мировой войны строить Евросоюз". Вивиан Лоонела, руководитель Эстонского представительства Еврокомиссии

Самую большую финансовую выгоду принесла Эстонии наша принадлежность к действующему внутреннему рынку. Кроме того, из бюджета Евросоюза в Эстонию уже инвестировано более 11,6 миллиарда евро. Эти средства пошли на поддержку образования и предпринимательства, сельского хозяйства и окружающей среды, больших инфраструктурных проектов, медицины, мер рынка труда и многого другого.

Многие из вас слышали, что из фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа направят около 340 миллионов евро, чтобы поддержать обновление региона. Может быть, меньше осознавали, что и до сих пор Ида-Вирумаа был вторым среди уездов Эстонии по использованию денежных поддержек Евросоюза.

С их помощью был построен нарвский променад; получившая от ЕС поддержку в 3,54 миллиона евро Нарвская крепость открылась для посетителей летом 2020 года, а прошлой весной открыли и променад в Силламяэ. Уделяется внимание и образованию: субсидии получают как новые госгимназии, так и основные школы.

Будь то инвестиции в инфраструктуру нарвского промпарка "Кулгу" и Кохтла-Ярвеского промышленного парка или в творческий инкубатор "OBJEKT"; пособия для адаптации жилья людей с недостатком здоровья в Алутагузе, Йыхви, Тойла и Нарва-Йыэсуу или для организации выставки-ярмарки эстонского языка "KU-ky"; строительство лестниц у водопада Валасте или центра здоровья первого уровня в Кивиыли, Силламяэ и Нарве - все это поддержал Евросоюз, чтобы подставить плечо отдаленным от столицы регионам.