В воскресенье, 8 мая в 18.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры Русский театр Эстонии представляет спектакль "Отдам в хорошие руки". Стоимость билетов - 17-21 евро.
"Отдам в хорошие руки" - ироничная комедия о семейной жизни
Веселая, ироничная и в то же время философская пьеса молодого российского драматурга Антона Финка до самого конца сохраняет интригу и посвящена актуальной во все времена теме: как сохранить теплые и душевные отношения между мужем и женой в браке? К решению этой проблемы герои спектакля подходят неординарно и с юмором.
Легкая комедия положений в классическом стиле про трудное бремя брака, преисполненная юмора и эксцентричных поворотов, рассказывает одновременно очень простую и очень сложную историю. Попадая в вихрь нелепых и очень жизненных ситуаций, каждый из героев спектакля обретает свое долгожданное счастье.
Премьера состоялась 28 декабря 2019 года. Режиссер Анна Маркова считает, что, несмотря на то, что получился легкий смешной спектакль, в нем говорится об очень важных вещах - о том, что не стоит забывать заботиться о наших родных и близких. И о том, что огонь семейного счастья необходимо поддерживать.
- Хорошие традиции возобновляются после длинного перерыва из-за коронавирусных ограничений, - радуется директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова. - И артисты, и зрители ждут встреч, а наши партнеры и хорошие друзья из Русского театра обещают приезжать чаще. Вместе с новым директором театра Светланой Янчек мы уже составили план на следующий сезон, театр привезет в Кохтла-Ярве новые постановки не только для взрослых, но и для детей.