"Отдам в хорошие руки" - ироничная комедия о семейной жизни

Веселая, ироничная и в то же время философская пьеса молодого российского драматурга Антона Финка до самого конца сохраняет интригу и посвящена актуальной во все времена теме: как сохранить теплые и душевные отношения между мужем и женой в браке? К решению этой проблемы герои спектакля подходят неординарно и с юмором.

Легкая комедия положений в классическом стиле про трудное бремя брака, преисполненная юмора и эксцентричных поворотов, рассказывает одновременно очень простую и очень сложную историю. Попадая в вихрь нелепых и очень жизненных ситуаций, каждый из героев спектакля обретает свое долгожданное счастье.

Премьера состоялась 28 декабря 2019 года. Режиссер Анна Маркова считает, что, несмотря на то, что получился легкий смешной спектакль, в нем говорится об очень важных вещах - о том, что не стоит забывать заботиться о наших родных и близких. И о том, что огонь семейного счастья необходимо поддерживать.