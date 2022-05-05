Хотя Эстония заявила о готовности принять украинских военных беженцев и граждане Украины могут въезжать в страны Шенгенской зоны без визы, на российско-эстонской границе отсылают обратно в Россию десятки украинцев, которые пытаются попасть в Эстонию.
Для подписчиков
Эстония возвращает с границы часть украинцев обратно в Россию
Эстония возвращает с границы часть украинцев обратно в Россию
"29 апреля на пограничном пункте "Нарва-1" проверили въезжавшего в Эстонию гражданина Украины 1980 года рождения, который дал неясные объяснения цели поездки и не имел документов, подтверждающих цель и условия поездки. Мужчине оформили запрет на въезд и отправили его обратно в Россию".