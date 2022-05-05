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Эстония возвращает с границы часть украинцев обратно в Россию

Эрик Калда
, журналист
Эстония возвращает с границы часть украинцев обратно в Россию
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Прибывающих в Эстонию по мосту через реку Нарву украинцев могут не пустить в страну, если в ходе беседы у пограничников возникнет подозрение насчет причин приезда.
Прибывающих в Эстонию по мосту через реку Нарву украинцев могут не пустить в страну, если в ходе беседы у пограничников возникнет подозрение насчет причин приезда. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Хотя Эстония заявила о готовности принять украинских военных беженцев и граждане Украины могут въезжать в страны Шенгенской зоны без визы, на российско-эстонской границе отсылают обратно в Россию десятки украинцев, которые пытаются попасть в Эстонию.

"29 апреля на пограничном пункте "Нарва-1" проверили въезжавшего в Эстонию гражданина Украины 1980 года рождения, который дал неясные объяснения цели поездки и не имел документов, подтверждающих цель и условия поездки. Мужчине оформили запрет на въезд и отправили его обратно в Россию".

"30 апреля на пограничном пункте "Нарва-1" проверили въезжавшего в Эстонию гражданина Украины 1992 года рождения, который не имел визы или вида на жительство. В отношении лица оформили запрет на въезд и отправили его обратно в Россию".

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