ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему нарвский центр "Vaba Lava" не получает от государства достаточно денег?

- Если мы посмотрим на финансирование в текущем году, то 344 тысячи евро выделено фонду "Vaba Lava", который работает в Таллинне и Нарве.

Мы не можем оценивать региональную значимость в случае Таллинна и Нарвы одинаково. Но сейчас фонд действует как одно (юридическое) тело. Наше предложение состояло в том, что если бы в Нарве имелось отдельное юридическое тело, то его региональную значимость было бы возможно рассматривать отдельно от Таллинна.