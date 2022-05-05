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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему нарвский центр "Vaba Lava" не получает от государства достаточно денег?

Северное побережье
Почему нарвский центр "Vaba Lava" не получает от государства достаточно денег?
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Министр культуры Тийт Терик.
Министр культуры Тийт Терик. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нарвский театральный центр "Vaba Lava" осенью 2021 года был вынужден закрыть двери из-за нехватки денег, в связи с чем долгое время обсуждается необходимость увеличить его господдержку.

Министр культуры ТИЙТ ТЕРИК:

- Если мы посмотрим на финансирование в текущем году, то 344 тысячи евро выделено фонду "Vaba Lava", который работает в Таллинне и Нарве.

Мы не можем оценивать региональную значимость в случае Таллинна и Нарвы одинаково. Но сейчас фонд действует как одно (юридическое) тело. Наше предложение состояло в том, что если бы в Нарве имелось отдельное юридическое тело, то его региональную значимость было бы возможно рассматривать отдельно от Таллинна.

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