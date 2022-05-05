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Новый Йыхвиский стадион открыт для любителей бега

Эрик Гамзеев
, журналист
Новый Йыхвиский стадион открыт для любителей бега
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Впервые любители бега смогли опробовать дорожку нового Йыхвиского стадиона в этот вторник.
Впервые любители бега смогли опробовать дорожку нового Йыхвиского стадиона в этот вторник. Фото: Toomas Nõmmiste

"Первая эмоция мощная. Представляю себе, как иной энтузиаст легкой атлетики и прослезиться может, оттого что в Йыхви такой стадион появился", - сказал лыжный тренер Аво Самбла, ученики которого оставили во вторник первый след на беговой дорожке новехонького стадиона.

Самбла, и сам бывший как сильным лыжником, так и хорошим бегуном, сказал, что тренироваться на полномерном стадионе с 400-метровым кругом - это совсем другое дело, чем наворачивать круги на маленьком стадионе.

Стадион делает счастливым

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