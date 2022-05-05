Квартирные товарищества беспокоятся, что возникнут долги из-за квартирособственников из России

- В двух домах у меня есть должники - квартирособственники, проживающие в России, но они перестали платить около трех лет назад и эта проблема не связана с событиями на Украине. Раньше должники из России действительно создавали большую проблему, но сейчас есть возможность решить ее через суд - подать иск на должника. Процесс долгий - решение об отчуждении проблемных квартир получили фактически через год после начала производства. Но теперь, после выполнения всех юридических условий, можем продать эти квартиры и, надеюсь, покрыть долги и судебные расходы.