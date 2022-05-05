Долги квартирособственников, проживающих в России, не новая проблема для некоторых квартирных товариществ, но в связи с тем, что российские банки из-за войны находятся под санкциями и денежные переводы оттуда затруднены, проблема рискует усугубиться - у домов могут накапливаться долги.
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Квартирные товарищества беспокоятся, что возникнут долги из-за квартирособственников из России
Квартирные товарищества беспокоятся, что возникнут долги из-за квартирособственников из России
Председатель нескольких домов на улице Кааре в Йыхви Рихо Арус тоже не видит большой проблемы в ситуации с банками, попавшими под санкции.
- В двух домах у меня есть должники - квартирособственники, проживающие в России, но они перестали платить около трех лет назад и эта проблема не связана с событиями на Украине. Раньше должники из России действительно создавали большую проблему, но сейчас есть возможность решить ее через суд - подать иск на должника. Процесс долгий - решение об отчуждении проблемных квартир получили фактически через год после начала производства. Но теперь, после выполнения всех юридических условий, можем продать эти квартиры и, надеюсь, покрыть долги и судебные расходы.