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Квартирные товарищества беспокоятся, что возникнут долги из-за квартирособственников из России

Ирина Кивисельг
, журналист
Квартирные товарищества беспокоятся, что возникнут долги из-за квартирособственников из России
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Еще недавно 32-квартирный дом на улице Уус, 1а в Кохтла-Ярве пугал своей бесперспективностью, но когда главные проблемы с должниками решились, постепенно меняет свой облик и имидж. Председатель КТ Тамара Абраева верит, что со временем даже самые "убитые" квартиры найдут новых хозяев.
Еще недавно 32-квартирный дом на улице Уус, 1а в Кохтла-Ярве пугал своей бесперспективностью, но когда главные проблемы с должниками решились, постепенно меняет свой облик и имидж. Председатель КТ Тамара Абраева верит, что со временем даже самые "убитые" квартиры найдут новых хозяев. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Долги квартирособственников, проживающих в России, не новая проблема для некоторых квартирных товариществ, но в связи с тем, что российские банки из-за войны находятся под санкциями и денежные переводы оттуда затруднены, проблема рискует усугубиться - у домов могут накапливаться долги.

Председатель нескольких домов на улице Кааре в Йыхви Рихо Арус тоже не видит большой проблемы в ситуации с банками, попавшими под санкции.

- В двух домах у меня есть должники - квартирособственники, проживающие в России, но они перестали платить около трех лет назад и эта проблема не связана с событиями на Украине. Раньше должники из России действительно создавали большую проблему, но сейчас есть возможность решить ее через суд - подать иск на должника. Процесс долгий - решение об отчуждении проблемных квартир получили фактически через год после начала производства. Но теперь, после выполнения всех юридических условий, можем продать эти квартиры и, надеюсь, покрыть долги и судебные расходы.

Рихо советует коллегам, столкнувшимся с проблемой долгов, не ждать, пока в доме накопится большая сумма долгов.

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