Спасатели потушили пожар в деревне Варья, пожилой мужчина оказался в больнице.
Жилой дом полностью сгорел в волости Люганузе
Жилой дом полностью сгорел в волости Люганузе
В среду, 4 мая, в 11.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Варья Люганузеской волости. Там открытым огнём полыхал жилой дом, а дворовые хозяйственные постройки находились в опасности.
Прибывшим спасателям удалось не допустить распространения огня на хозяйственные постройки, но сам дом был полностью уничтожен.
С места пожара в Ида-Вирускую центральную больницу доставили 70-летнего мужчину с легкими ожогами.
Работы по ликвидации пожара длились в общей сложности три часа и завершились в 14.44. Причина возгорания выясняется, как сообщил пресс-представитель Спасательного департамента.
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