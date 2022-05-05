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Жилой дом полностью сгорел в волости Люганузе

«Северное побережье»
Жилой дом полностью сгорел в волости Люганузе
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Спасатели тушат пожар в частном доме. (Фотоснимок иллюстративный, 2018 год)
Спасатели тушат пожар в частном доме. (Фотоснимок иллюстративный, 2018 год) Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Спасатели потушили пожар в деревне Варья, пожилой мужчина оказался в больнице.

В среду, 4 мая, в 11.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Варья Люганузеской волости. Там открытым огнём полыхал жилой дом, а дворовые хозяйственные постройки находились в опасности.

Прибывшим спасателям удалось не допустить распространения огня на хозяйственные постройки, но сам дом был полностью уничтожен.

С места пожара в Ида-Вирускую центральную больницу доставили 70-летнего мужчину с легкими ожогами.

Работы по ликвидации пожара длились в общей сложности три часа и завершились в 14.44. Причина возгорания выясняется, как сообщил пресс-представитель Спасательного департамента.

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