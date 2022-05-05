Жилой дом полностью сгорел в волости Люганузе

В среду, 4 мая, в 11.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Варья Люганузеской волости. Там открытым огнём полыхал жилой дом, а дворовые хозяйственные постройки находились в опасности.

Прибывшим спасателям удалось не допустить распространения огня на хозяйственные постройки, но сам дом был полностью уничтожен.

С места пожара в Ида-Вирускую центральную больницу доставили 70-летнего мужчину с легкими ожогами.