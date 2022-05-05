Харьюмаа и Ида-Вирумаа лидируют по диагностированию рака молочной железы

Эстонская касса здоровья начала кампанию по предотвращению рака груди "Здоровье груди в твоих руках!", в рамках которого женщин приглашают на скрининговое обследование для обнаружения рака молочной железы. В этом году на обследования приглашены почти 84 тысячи женщин.

Рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим. Чем раньше рак обнаружен, тем успешнее лечение и тем выше вероятность победить болезнь.

- Участие в скрининге для выявления рака груди сделано для женщин максимально удобным, - рассказывает член правления Эстонской кассы здоровья Майви Парв. - Исследования груди проводят все крупные больницы Эстонии и клиники, специализирующиеся на заболеваниях молочной железы. К тому же, ездить будут и автобусы для проведения маммографии, которые до конца года посетят разные уголки Эстонии, останавливаясь как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Впервые мы будем рассылать женщинам и SMS-сообщения о том, что автобус прибудет в регион, где они проживают.

Международные исследования показывают, что проведение скрининговых обследований эффективно, если в них принимают участие как минимум 70 процентов женщин из целевой группы. В 2020 году в исследовании приняли участие 54 процента приглашенных женщин, в 2021 году охват вырос до 60 процентов. Самые активные участницы скринингов - из Саареского уезда, где охват превышает 72 процента.

Хотя процент участия в скрининговых исследованиях в Эстонии с годами увеличивался, в поведении и отношении женщин к своему здоровью необходимы еще значительные изменения.

- С помощью скрининга можно эту коварную болезнь обнаружить раньше, чем она успеет проявить себя через симптомы и начать распространяться в организме. Поэтому очень важно принимать участие в исследованиях регулярно, даже в том случае, когда у вас нет недомоганий, - подчеркнула Майви Парв.

В Эстонии на обследование молочной железы каждые два года приглашают женщин в возрасте 50-69 лет.

В 2022 году на бесплатные скрининговые исследования приглашаются все женщины, имеющие и не имеющие медицинскую страховку, следующих годов рождения: 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972.

Важно знать, что для участия в скрининге не надо ждать приглашения. Приглашение для участия можно найти на портале пациента www.digilugu.ee (раздел "Данные здоровья", оттуда - в "Направления").

Женщины из целевой группы могут позвонить в подходящее им медицинское учреждение и записаться на скрининг уже сразу.

Кроме медучреждений, проверку на рак груди можно пройти и в мобильном маммографе, который ездит по разным уголкам Эстонии. Контакты медучреждений, проводящих обследование, и расписание маммографических автобусов можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Эстонская касса здоровья советует регулярно проходить проверку и тем женщинам, которые не входят в целевую группу текущего года. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу или гинекологу, который проверит состояние здоровья и при необходимости направит на скрининг груди.

Другая возможность - зарегистрировать время для посещения кабинета здоровья молочной железы, куда можно обратиться без направления и получить консультацию бесплатно (взимается только плата за визит - 5 евро). Посетить этот кабинет могут женщины любых возрастов, у которых есть вопросы или проблемы с молочными железами.