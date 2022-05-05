Государство упорядочит все меры поддержки обучения детей эстонскому языку

Целью реорганизации системы поддержки является повышение эффективности преподавания языка в дошкольном и основном образовании.

Главный эксперт в области языковой политики в основном и профессиональном образовании Министерства образования и науки Анне Эндъярв отметила, что обновление процедуры подачи заявок на финансовую поддержку преследует несколько целей.

- С одной стороны, мы даем учебным заведениям, муниципальным властям и культурным ассоциациям более четкую информацию о том, как подать заявку. С другой стороны, мы хотим направить учебные заведения на то, чтобы они больше думали о целях изучения языка. В-третьих, государство получит более значимую обратную связь о расширении и успехе изучения эстонского языка, - объяснила Эндъярв.

Будет обновлена основа для подсчета количества учащихся в Эстонской инфосистеме образования (EHIS). Например, проведут четкое различие между тем, составляет ли объем преподавания на эстонском языке не менее 60 процентов или 40 процентов.

Также будет добавлен более глубокий анализ выделенной финансовой поддержки и результатов, достигнутых с ее помощью.

На каждого ученика могут единовременно распространяться средства только из одного гранта.

Общий ожидаемый бюджет мер поддержки в 2022 году составляет 2 миллиона евро.

В дополнение к обновленной системе финансовой поддержки, министерство планирует продолжить начатый осенью 2021 года пилотный проект по поддержке школ с эстонским языком обучения, в которых больше учеников с неэстонским родным языком.

Обучение на эстонском языке помогает детям и подросткам интегрироваться в эстонскую культурную и ценностную систему, тем самым расширяя их выбор дальнейших путей образования. Наилучших результатов в тестах и экзаменах по эстонскому как второму языку в русскоязычных школах добились ученики, которые не менее 40 процентов своего обучения проходили на эстонском языке и эффективно применяли интегрированные методы предметного и языкового обучения.

План действий по образованию на эстонском языке предусматривает, что к 2035 году все дети и подростки в Эстонии будут иметь доступ к высококачественному основному образованию на эстонском языке, независимо от их родного языка. В 2035 году не менее 75 процентов бывших русскоязычных школ и детских садов, финансируемых государством и местными самоуправлениями, будут предлагать обучение на эстонском языке. Остальные 25 процентов - на иностранных языках и родном языке. Более 90 процентов учителей основной школы будут в 2035 году владеть эстонским языком на уровне B2.