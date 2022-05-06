Эстонский учитель: украинских детей в Ида-Вирумаа надо отправлять на языковое погружение

За прошедшие два месяца от происходящей в Украине войны в Эстонию бежали более 11000 несовершеннолетних, более трех тысяч из которых уже приступили к учебе в наших школах. Местные самоуправления получили от Министерства образования и науки настоятельную рекомендацию отправлять украинских детей в эстоноязычные школы. Большинство самоуправлений прислушались к данной рекомендации, и по состоянию на сегодняшний день 68 процентов беженцев учатся в школах с эстонским языком обучения, 11 процентов - в классах языкового погружения. В учебных заведениях с русским языком обучения на сегодня учатся около 20 процентов прибывших из Украины школьников. При отсутствии публичной статистики можно все же только догадываться о том, какая часть из них находятся в Ида-Вирумаа.

Эстоноязычное образование в Ида-Вирумаа нуждается в решительных и конкретных поступках со стороны местных властей, а также в большем внимании и ресурсах со стороны государства.

Причины, по которым украинские дети попадают в школы с русским языком обучения, на первый взгляд просты. Свободные места в местных русских школах требуют заполнения, в регионе не хватает учителей эстонского языка и учителей языкового погружения, да и семьям беженцев проще обосновать, почему их дети должны учиться в русскоязычной школе. В такой ситуации содержатели школ проскакивают под планкой, так как пытаются решить проблему как можно быстрее и малыми хлопотами.

Сейчас невозможно прогнозировать, долго ли продлится война и многие ли украинские дети останутся в Эстонии на более долгий период. Никто не учитывает долгосрочные перспективы и виды на будущее у украинских учеников, поступивших в русские школы. Многие ида-вирумааские русскоязычные основные школы не в состоянии на сегодня обучить даже половину своих учеников эстонскому языку на уровне В1. Таким образом, мы увеличим долю не владеющей эстонским языком молодежи, будущее которой в нашем высшем образовании и на рынке труда туманное.

Лучшим решением в Ида-Вирумаа стала бы все же не отправка иноязычных детей в эстонские школы, поскольку там и без того велика доля русскоязычных учащихся, с которыми приходится работать и по возможности индивидуально поддерживать их развитие, чтобы не пострадало качество обучения ребят, владеющих языком. Поэтому Ида-Вирумаа нуждается в расширении сети школ языкового погружения и в увеличении количества классов в школах, где эта программа уже внедряется.

Первый важный срок, когда должны проявиться первые результаты, - это 1 сентября нынешнего года, когда первоначальная адаптация бежавших из Украины в Эстонию детей школьного возраста завершится и мы более-менее сможем оценить, многие ли из украинских учащихся останутся у нас на более долгое время. А до тех пор эти ученики должны посещать уроки эстонского языка, участвовать в совместной деятельности в своей новой школе и продолжать дистанционную учебу.

При этом задача местных самоуправлений - выяснить, какие школы в состоянии присоединиться к сети языкового погружения или увеличить количество классов погружения. В ходе картификации надо выяснить, сколько учителей, опорных специалистов или руководителей образования не хватает, а также много ли требуется дополнительных ресурсов. После этого есть смысл обратиться к государству и потребовать необходимую помощь. Кроме того, следовало бы нанять прибывших из Украины учителей, так как языковое погружение предполагает также поддержку развития родного языка.

Ида-вирумааский кластер в сфере образования "Hariduskopter" вовремя начал достойную благодарности работу. Сейчас развивают уездную модель поддержки начинающих учителей, цель которой - создание благоприятной рабочей и жизненной среды для новых ида-вируских учителей. Местные самоуправления должны с полной серьезностью отнестись к такой форме сотрудничества, так как во многих городах и волостях текучесть педагогических кадров огромная. Как проводимые в Эстонии, так и международные исследования отмечают, что для учителя определяющую роль играет не величина зарплаты, а условия работы и профессионализм руководителей образования.