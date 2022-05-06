Медиапредприятия: Прокуратура вмешалась в свободу прессы

Союз медиапредприятий Эстонии и Эстонское национальное вещание, объединяющие более 60 газет, журналов, порталов, телеканалов и радиостанций, признают, что "вторник был хорошим днем для эстонской демократии, ведь Эстония за год поднялась в мировом индексе свободы прессы с 15-го места на четвертое. Среда стала для эстонской демократии печальным днем, когда прокуратура вмешалась в свободу прессы и назначила журналистам "Eesti Ekspress" штраф за профессиональную и сделанную с душой работу. Оштрафовали также "Ekspress Meedia", издающий "Eesti Ekspress".

Это решение создает опасный и пугающий прецедент, ведь подозрение в отмывании денег в крупнейшем банке Эстонии однозначно является объектом общественного интереса. Прокуратура требует, чтобы пресса публиковала только ту информацию, о которой с ней договорились. Демократическое общество ждет от прессы не этого. Это - надевание намордника и ограничение свободы слова. Это - угрозы и запугивание журналистов.

Задача правовой системы - понимать и акцептировать роль прессы в Эстонии и повсюду в свободном обществе. Благодаря медиа большая часть крупнейших сделок, процессов, решений и выборов во вновь ставшей независимой Эстонии были значительно более прозрачными, нежели в остальной Восточной и Центральной Европе. Наверняка это оказало очень большое влияние на быстрое развитие и прозрачность Эстонии, особенно по сравнению с нашими сотоварищами по судьбе.

Война в Украине и уничтожение правителями независимой прессы в России и Беларуси особенно остро напоминают нам о значении свободы прессы.

Мы поддерживаем коллег из "Eesti Ekspress". Издание и издательство собираются обжаловать создающее опасный с точки зрения свободы прессы прецедент решение суда. Журналист, чтобы заниматься своей работой, не должен информировать прокуратуру, спрашивать у нее разрешение и предоставлять государству решение вопроса об общественном интересе. В соответствии с такими правилами прессу делают в одном другом государстве.

В Эстонии слово свободно!"

"Postimees" написал, что суд оштрафовал двоих журналистов "Eesti Ekspress" за разглашение информации о том, что бывшее руководство "Swedbank" подозревается в отмывании денег.