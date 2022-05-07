ОПРОС ⟩ Насколько важен для вас праздник День матери?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Инга АЛЛИК, безработная: - Очень важный всегда, даже учитывая то, что я детдомовская и мамы у меня нет. Но мама дала жизнь - и это главное. Воспитывала мачеха, которую я всегда поздравляю с этим праздником, потому что она мне многое дала, научила. С удовольствием несу ей цветы, иногда маленькие подарочки. Пироги она сама печет - много всего умеет. А меня сын с этим красивым праздником поздравляет - тоже очень приятно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эндель КАУКВЕЭР, пенсионер: - Это очень хороший, добрый праздник, главное то, что в этот день собирается весь семейный круг. То, что День матери отмечается весной, - прекрасно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр КУШНИР, электрик: - Вообще-то я не местный, приехал недавно с Украины. Но мы тоже отмечаем День матери. Это важно, ведь мать дала тебе жизнь. Обычно накрываем легкий ужин, собирается вся семья, во главе стола дорогой тебе человек. Это разве не счастье? Сейчас мы вдалеке от родины, но, надеюсь, тоже сможем посидеть вместе за праздничным обедом или ужином.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Артур ПЫЛЬД, пастор: - Очень важно чтить тех, кто даровал жизнь. Моя мама уже пять лет в вечном мире, но мы ее помним. Мои дети обязательно поздравляют свою маму. Приходят вместе с внуками. Очень хочу, чтобы мама моих детей всегда была счастливой, и мы стараемся. В воскресенье в церкви будет проповедь о Божьей Матери - это традиция.