ВИЗИТ ⟩ Президент Карис: оправдывающим войну символам не место в Эстонии

Алар Карис рассказал в наполненной до отказа аудитории Нарвского колледжа Тартуского университета, что, побывав в Украине, собственными глазами увидел, насколько ужасно то, что там происходит, и для него дело ясное. "Эту войну инициировала Россия, только Россия может сразу закончить эту войну. Так же считает 141 государство, осудившее в ООН российскую агрессию", - сказал президент нарвитянам, объяснив, что это является также причиной установленных в отношении России санкций.