Поминая 9 мая жертв Второй мировой войны, в Эстонии не будут использовать такие военные символы, которые показались бы поддержкой или оправданием начатой сейчас Россией войны против Украины, сказал на проходившей в четверг вечером в Нарве встрече с горожанами президент Эстонии Алар Карис.
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ВИЗИТ ⟩ Президент Карис: оправдывающим войну символам не место в Эстонии
Президент Карис: оправдывающим войну символам не место в Эстонии
Алар Карис рассказал в наполненной до отказа аудитории Нарвского колледжа Тартуского университета, что, побывав в Украине, собственными глазами увидел, насколько ужасно то, что там происходит, и для него дело ясное. "Эту войну инициировала Россия, только Россия может сразу закончить эту войну. Так же считает 141 государство, осудившее в ООН российскую агрессию", - сказал президент нарвитянам, объяснив, что это является также причиной установленных в отношении России санкций.