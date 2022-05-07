Празднование советского Дня Победы 9 мая много лет раскалывало эстонское общество. Если для одних это был важный праздник, то для большинства жителей Эстонии эта дата имела скорее неприятный привкус.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ 9 Мая уже не будет прежним
Раскалывающее значение этого дня усилилось в апреле 2007 года, во время т.н. бронзовых ночей, когда в Таллинне и Ида-Вирумаа прошли массовые уличные беспорядки и погромы, вызванные решением правительства перенести "Бронзового солдата" из центра Таллинна на Военное кладбище. Мы помним из той поры сильное давление российской пропаганды в направлении Эстонии, и уже тогда было понятно, что Россия использует 9 Мая в пропагандистских целях.
Хотя георгиевские ленты и красные флаги использовались российской армией уже при захвате Крыма и оккупации Восточной Украины восемь лет назад, эта атрибутика по-прежнему использовалась на общественных мероприятиях 9 мая в Эстонии. Но в этом году государство быстро положило этому конец. С наших улиц исчезли автомобили с георгиевскими ленточками на зеркалах заднего вида и прочей российской символикой, и, вероятно, их не будет особенно заметно и в предстоящий понедельник возле военных памятников, к которым, наверное, все-таки придут возложить цветы. Использование этой символики теперь незаконно, и полиция обещает в этой части строгий надзор.
Надеемся, что иметь дело с инцидентами 9 мая нам не придется. По крайней мере, организации, обычно проводящие в этот день различные мероприятия, призвали к сдержанности в праздновании этого дня на фоне событий в Украине. "В свете последних событий на Украине и в соответствии с решением правительства, мы призываем отмечать 9 Мая тихо - не собираться у памятников большими группами, не надевать георгиевских ленточек и не устраивать собраний", - сказал "Северному побережью" руководитель Содружества ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве Валерий Тумко. Это свидетельствует о том, что ни сейчас, ни, по всей вероятности, в будущем 9 Мая не будет праздноваться в общественном пространстве Эстонии прежним образом, потому что кровавая война России в Украине оставляет на этой дате свой неизгладимый отпечаток.