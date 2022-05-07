ПЕРЕДОВИЦА ⟩ 9 Мая уже не будет прежним

Раскалывающее значение этого дня усилилось в апреле 2007 года, во время т.н. бронзовых ночей, когда в Таллинне и Ида-Вирумаа прошли массовые уличные беспорядки и погромы, вызванные решением правительства перенести "Бронзового солдата" из центра Таллинна на Военное кладбище. Мы помним из той поры сильное давление российской пропаганды в направлении Эстонии, и уже тогда было понятно, что Россия использует 9 Мая в пропагандистских целях.

Хотя георгиевские ленты и красные флаги использовались российской армией уже при захвате Крыма и оккупации Восточной Украины восемь лет назад, эта атрибутика по-прежнему использовалась на общественных мероприятиях 9 мая в Эстонии. Но в этом году государство быстро положило этому конец. С наших улиц исчезли автомобили с георгиевскими ленточками на зеркалах заднего вида и прочей российской символикой, и, вероятно, их не будет особенно заметно и в предстоящий понедельник возле военных памятников, к которым, наверное, все-таки придут возложить цветы. Использование этой символики теперь незаконно, и полиция обещает в этой части строгий надзор.