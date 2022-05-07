Хотя государство еще полтора года назад решило дать Йыхви 1,5 миллиона евро на строительство футбольного холла, волостное управление до сих пор не сумело даже объявить строительный тендер.
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Строительство Йыхвиского футбольного холла застопорилось
Строительство Йыхвиского футбольного холла застопорилось
В начале нынешнего года проектный руководитель создания Йыхвиского футбольного центра Айвар Сурва сказал в волостном собрании, что проект холла готов и после экспертизы можно будет не позднее конца марта приступить также к строительному тендеру. В этом случае была надежда, что холл удастся открыть к концу этого года, что было одним из условий при выделении денег государством.