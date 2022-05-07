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Строительство Йыхвиского футбольного холла застопорилось

Эрик Гамзеев
, журналист
Строительство Йыхвиского футбольного холла застопорилось
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Когда такой футбольный холл появится в Йыхви и появится ли вообще - этот вопрос становится все более неясным.
Когда такой футбольный холл появится в Йыхви и появится ли вообще - этот вопрос становится все более неясным. Фото: ESKIIS/Jõhvi vald/ OÜ Stüf

Хотя государство еще полтора года назад решило дать Йыхви 1,5 миллиона евро на строительство футбольного холла, волостное управление до сих пор не сумело даже объявить строительный тендер.

В начале нынешнего года проектный руководитель создания Йыхвиского футбольного центра Айвар Сурва сказал в волостном собрании, что проект холла готов и после экспертизы можно будет не позднее конца марта приступить также к строительному тендеру. В этом случае была надежда, что холл удастся открыть к концу этого года, что было одним из условий при выделении денег государством.

Сурва сказал, что к концу марта предварительная работа действительно была выполнена, однако волостное управление до сих пор не приступило к поиску строителя. А с 1 апреля волостное управление и вовсе отказало Сурва от места.

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