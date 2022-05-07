ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алар Карис

То, что президент Алар Карис на три дня приехал в Ида-Вирумаа непосредственно перед 9 мая, то есть перед датой, из-за которой в эстонском обществе много лет возникает напряжение, очевидно, не случайно. Главе государства, а также членам правительства и следует в нынешнее неспокойное время, когда отношение части жителей страны как к агрессии России в Украине, так и к запрету использования георгиевских ленточек и прочей военной символики отличается от точек зрения государства, ездить по стране и вести разъяснительную работу.