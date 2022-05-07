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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алар Карис

Северное побережье
Алар Карис
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

То, что президент Алар Карис на три дня приехал в Ида-Вирумаа непосредственно перед 9 мая, то есть перед датой, из-за которой в эстонском обществе много лет возникает напряжение, очевидно, не случайно. Главе государства, а также членам правительства и следует в нынешнее неспокойное время, когда отношение части жителей страны как к агрессии России в Украине, так и к запрету использования георгиевских ленточек и прочей военной символики отличается от точек зрения государства, ездить по стране и вести разъяснительную работу.

Алар Карис продемонстрировал перед сотнями нарвитян, что прекрасно владеет этим искусством, причем удостоился от многих присутствовавших похвалы как за чувство такта, так и за спокойные, и в то же время убедительные ответы. Он еще раз подчеркнул, что все люди Ида-Вирумаа - это люди Эстонии, и в демократическом государстве люди действительно могут думать и говорить по-разному.

Наряду с такими более напряженными темами глава государства уделяет своим трехдневным визитом внимание также разнообразию Ида-Вирумаа. Он дал уроки обществоведения в школах, посетил сыроварное производство и овцеводческое хозяйство в Ийзаку, а также пивоваренное, фанерное и металлообрабатывающие производства в Пуртсе. А в субботу он откроет в Нарве чрезвычайно насыщенную и интересную нарвскую программу фестиваля "TMW".

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