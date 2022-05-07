ВИЗИТ ⟩ Президент о закрытии Люганузеской школы: это решать владельцу школы

На вопрос, должно ли выживание сельских школ в дальнейшем определяться деньгами, Карис ответил, что деньги, несомненно, важны с точки зрения возможности давать хорошее образование. "Для меня хорошее образование - самое важное. Но закрыть ли школу или создать где-то государственную гимназию - это решение владельца школы. Советовать это со стороны невозможно", - сказал он. Президент добавил, что число учащихся в школе, пожалуй, не так важно, как наличие достаточного количества учителей, могущих давать хорошее образование.

Президент встретился в Кивиыли с учащимися

Президент Алар Карис в начале своего трехдневного визита в Ида-Вирумаа впервые в жизни побывал в городе Кивиыли и рассказал учащимся местной средней школы о войне в Украине и важности образования.

- Раньше просто не было повода сюда приехать, - признался Карис, почему он за 64 года жизни ни разу не был в Кивиыли.

Карис рассказал о своих впечатлениях от визита в Украину спустя два месяца после начала войны.

- Одно дело - видеть фотографии и кадры по телевизору, и совсем другое - видеть все это на месте. Когда видишь разбомбленный большой жилой дом, в одном конце которого ищут тела под завалами, а в другом люди пытаются жить дальше, хотя наружной стены дома больше нет, - это ужасает, - рассказал он.

На встрече с учащимися президент подчеркнул необходимость образования и призвал постоянно учиться новому. "Многие считают, что молодежи не надо уезжать за границу. А я говорю, что надо, потому что это расширяет кругозор. Съездите, а потом возвращайтесь на родину".