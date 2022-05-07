Находящийся в Ида-Вирумаа с трехдневным визитом президент Алар Карис не прокомментировал по существу решение о закрытии Люганузеской школы, против которого выступили родители учащихся, сказав лишь, что это решать самоуправлению.
Для подписчиков
ВИЗИТ ⟩ Президент о закрытии Люганузеской школы: это решать владельцу школы
Президент о закрытии Люганузеской школы: это решать владельцу школы
На вопрос, должно ли выживание сельских школ в дальнейшем определяться деньгами, Карис ответил, что деньги, несомненно, важны с точки зрения возможности давать хорошее образование. "Для меня хорошее образование - самое важное. Но закрыть ли школу или создать где-то государственную гимназию - это решение владельца школы. Советовать это со стороны невозможно", - сказал он. Президент добавил, что число учащихся в школе, пожалуй, не так важно, как наличие достаточного количества учителей, могущих давать хорошее образование.