Молодежный центр в морском контейнере перемещался бы туда, где собирается молодежь

Учащиеся Тойлаской гимназии Анетте Тинт и Анни Трийн Салван с удовольствием проводят время в Вокаском молодежном центре. "Летом молодежный центр на какое-то время закрывается", - объяснила Анетте Тинт потребность в передвижном молодежном центре.

- И если одно место надоест, то для разнообразия будет другое классное место, куда можно прийти отдохнуть, - добавила Анни Трийн Салван, выступившая с идеей, чтобы новый молодежный центр стал свободной от смарт-устройств зоной, что содействовало бы непосредственному общению.