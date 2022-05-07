Молодежь Тойлаской волости и студенты Эстонской академии художеств построили макет мобильного молодежного центра. Через год оборудованный в морском контейнере молодежный центр уже должен перемещаться по уезду.
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Молодежный центр в морском контейнере перемещался бы туда, где собирается молодежь
Молодежный центр в морском контейнере перемещался бы туда, где собирается молодежь
Учащиеся Тойлаской гимназии Анетте Тинт и Анни Трийн Салван с удовольствием проводят время в Вокаском молодежном центре. "Летом молодежный центр на какое-то время закрывается", - объяснила Анетте Тинт потребность в передвижном молодежном центре.