Сб, 7.05.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Молодежный центр в морском контейнере перемещался бы туда, где собирается молодежь

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Молодежный центр в морском контейнере перемещался бы туда, где собирается молодежь
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
В прошлую пятницу в Кохтла-Нымме можно было ознакомиться с 3D-макетом мобильного молодежного центра. На снимке его представляют учащиеся Тойлаской гимназии Анетте Тинт и Анни Трийн Салван.
В прошлую пятницу в Кохтла-Нымме можно было ознакомиться с 3D-макетом мобильного молодежного центра. На снимке его представляют учащиеся Тойлаской гимназии Анетте Тинт и Анни Трийн Салван. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Молодежь Тойлаской волости и студенты Эстонской академии художеств построили макет мобильного молодежного центра. Через год оборудованный в морском контейнере молодежный центр уже должен перемещаться по уезду.

Учащиеся Тойлаской гимназии Анетте Тинт и Анни Трийн Салван с удовольствием проводят время в Вокаском молодежном центре. "Летом молодежный центр на какое-то время закрывается", - объяснила Анетте Тинт потребность в передвижном молодежном центре.

- И если одно место надоест, то для разнообразия будет другое классное место, куда можно прийти отдохнуть, - добавила Анни Трийн Салван, выступившая с идеей, чтобы новый молодежный центр стал свободной от смарт-устройств зоной, что содействовало бы непосредственному общению.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх