Количество иностранных туристов в Эстонии в марте заметно выросло, что отмечено в свежем рапорте Департамента статистики Эстонии. Там отдельно отметили, что беженцы из Украины не включаются в число иностранных туристов. Численность же местных туристов установила новый рекорд.
СТАТИСТИКА ⟩ Туризм показал в марте рост
По данным Департамента статистики, в марте 2022 года в предприятиях по размещению по всей Эстонии останавливались около 192 тысяч туристов, что на 276 процентов больше, чем в этом же месяце годом ранее. Возросла численность как местных, так и зарубежных туристов, не считая украинских беженцев.
По словам аналитика Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в феврале останавливалось порядка 77000 зарубежных и 116000 местных туристов.
- Количество иностранных туристов еще не восстановилось до докризисного уровня, а было на 38% меньше. Годом ранее в марте их было всего 8700. Численность же местных туристов установила новый рекорд, как и в январе этого года, - рассказала Лаурмаа.
Треть путешествующих по своей стране жителей останавливались в Харьюском уезде, 15% выбрали Пярнуский уезд и 14% – Тартуский уезд. В Ида-Вируском уезде останавливались 10% местных туристов, а в Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Валгамаа по 5%.
В эстонских предприятиях по размещению местные туристы провели в сумме 197 тысяч ночей.
В годовом сравнении в марте возросло как количество туристов из стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Одной из причин больших изменений по-прежнему послужила очень низкая сравнительная база. Основная часть зарубежных туристов прибывала в Эстонию из Финляндии (около 23000) и из Латвии (более 16000). Из России прибыло 6000 туристов, из Литвы и Германии – по 3000 туристов из каждой страны.
72% зарубежных туристов останавливались в Харьюском уезде, далее - Пярнуский (11%), Тартуский (7%) и Ида-Вируский (4%) уезды. На Сааремаа и в Валгамаа останавливались по одному проценту иностранных туристов.
В предприятиях по размещению Эстонии зарубежные туристы провели в сумме 157 тысяч ночей.
В марте 2022 года свои услуги предлагали 909 предприятий по размещению, или на 12 больше, чем годом ранее. В распоряжении гостей было около 19900 номеров и 45700 койко-мест, заполнены были 34% номеров.
Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 37 евро в сутки на человека, что на 11 евро дороже, чем в марте 2021 года и на 1 евро дороже, чем в 2019 году. В Ляэне-Вируском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 44 евро, в Тартуском уезде – 41 евро, в Валгаском – 39 евро, в Харьюском и Ида-Вируском – по 38 евро, и в Пярнуском уезде – 33 евро в сутки на человека.