СТАТИСТИКА ⟩ Туризм показал в марте рост

По данным Департамента статистики, в марте 2022 года в предприятиях по размещению по всей Эстонии останавливались около 192 тысяч туристов, что на 276 процентов больше, чем в этом же месяце годом ранее. Возросла численность как местных, так и зарубежных туристов, не считая украинских беженцев.

По словам аналитика Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в феврале останавливалось порядка 77000 зарубежных и 116000 местных туристов.

- Количество иностранных туристов еще не восстановилось до докризисного уровня, а было на 38% меньше. Годом ранее в марте их было всего 8700. Численность же местных туристов установила новый рекорд, как и в январе этого года, - рассказала Лаурмаа.

Треть путешествующих по своей стране жителей останавливались в Харьюском уезде, 15% выбрали Пярнуский уезд и 14% – Тартуский уезд. В Ида-Вируском уезде останавливались 10% местных туристов, а в Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Валгамаа по 5%.

В эстонских предприятиях по размещению местные туристы провели в сумме 197 тысяч ночей.

В годовом сравнении в марте возросло как количество туристов из стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Одной из причин больших изменений по-прежнему послужила очень низкая сравнительная база. Основная часть зарубежных туристов прибывала в Эстонию из Финляндии (около 23000) и из Латвии (более 16000). Из России прибыло 6000 туристов, из Литвы и Германии – по 3000 туристов из каждой страны.

72% зарубежных туристов останавливались в Харьюском уезде, далее - Пярнуский (11%), Тартуский (7%) и Ида-Вируский (4%) уезды. На Сааремаа и в Валгамаа останавливались по одному проценту иностранных туристов.

В предприятиях по размещению Эстонии зарубежные туристы провели в сумме 157 тысяч ночей.

В марте 2022 года свои услуги предлагали 909 предприятий по размещению, или на 12 больше, чем годом ранее. В распоряжении гостей было около 19900 номеров и 45700 койко-мест, заполнены были 34% номеров.