Бронзовый солдат усыпан гвоздиками

Полиция установила ограждение на Военном кладбище, чтобы направлять движение людей.

С 9:00 до 23:00 отрезок Фильтри-теэ от автовокзала до улицы Вескипости закрыт для движения транспорта, за исключением общественного транспорта и автомобилей местных жителей. Полиция будет следить за соблюдением ограничений.

Ограничение движения по Фильтри-теэ связано с тем, что в предыдущие годы люди, посещающие Военное кладбище на Фильтри-теэ, парковались неправильно и пересекали многополосную проезжую часть в неположенном месте, создавая тем самым опасные ситуации.