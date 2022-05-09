Вт, 10.05.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

Бронзовый солдат усыпан гвоздиками

Erik Kalda
, ajakirjanik
Бронзовый солдат усыпан гвоздиками
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Уже ранним утром в понедельник к Бронзовому солдату на Военном кладбище несут цветы. Как пишет Postimees, монумент усыпан гвоздиками

Полиция установила ограждение на Военном кладбище, чтобы направлять движение людей.

С 9:00 до 23:00 отрезок Фильтри-теэ от автовокзала до улицы Вескипости закрыт для движения транспорта, за исключением общественного транспорта и автомобилей местных жителей. Полиция будет следить за соблюдением ограничений.

Ограничение движения по Фильтри-теэ связано с тем, что в предыдущие годы люди, посещающие Военное кладбище на Фильтри-теэ, парковались неправильно и пересекали многополосную проезжую часть в неположенном месте, создавая тем самым опасные ситуации.

Департамент полиции и погранохраны запретил публичные собрания, которые могут разжигать рознь, также запрещено использование провоцирующей символики. Разрешается возложение цветов и зажжение свечей в память о близких.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх