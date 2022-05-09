9 мая к работе дополнительно привлечены 600 полицейских

"В понедельник к работе дополнительно привлечены 600 полицейских. Это не означает, что все они будут одновременно дежурить на улицах. У нас есть команды, которые патрулируют улицы, и команды, которые при необходимости готовы прийти на помощь", - пояснил Вахер в передаче Vikerhommik.

По словам Вахера, в понедельник полиция будет дежурить повсеместно, но больше всего полицейских будет в Таллинне, в районе Фильтри теэ, а также в Нарве и Тарту.

Согласно прогнозам полиции, по сравнению с прошлым годом, в этом году картина будет отличаться по части символики.

В воскресенье полиция зафиксировала 60 случаев нарушений, связанных с использованием враждебной символики. На данный момент у полиции нет информации о намечающихся масштабных протестах, поэтому уровень опасности оценивается как низкий.