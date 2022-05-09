В понедельник, 9 мая, полиция будет следить за порядком усиленным составом - к работе дополнительно привлечены более 600 полицейских, сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.
9 мая к работе дополнительно привлечены 600 полицейских
"В понедельник к работе дополнительно привлечены 600 полицейских. Это не означает, что все они будут одновременно дежурить на улицах. У нас есть команды, которые патрулируют улицы, и команды, которые при необходимости готовы прийти на помощь", - пояснил Вахер в передаче Vikerhommik.
По словам Вахера, в понедельник полиция будет дежурить повсеместно, но больше всего полицейских будет в Таллинне, в районе Фильтри теэ, а также в Нарве и Тарту.
Согласно прогнозам полиции, по сравнению с прошлым годом, в этом году картина будет отличаться по части символики.
В воскресенье полиция зафиксировала 60 случаев нарушений, связанных с использованием враждебной символики. На данный момент у полиции нет информации о намечающихся масштабных протестах, поэтому уровень опасности оценивается как низкий.
До сих пор полиции чаще всего приходилось заниматься случаями использования буквы "Z" на автомобилях или стенах зданий. Также зафиксировано довольно много случаев использования георгиевской ленточки.